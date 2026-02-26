響應金融大回饋計畫 富邦人壽提3面向方案

金管會推動金融大回饋計畫，預計今年發布相關指引。富邦人壽今天表示，聚焦3大方向推動具體行動方案，一是深化普惠金融與友善服務，二是結合科技與永續，回應氣候變遷與數位轉型挑戰，三是擴大社會參與。

金管會主委彭金隆近日表示，在資本市場表現屢創佳績的同時，金管會將擴大推動金融大回饋計畫，2026年會頒布金融大回饋計畫的指引。

富邦人壽今天透過新聞稿表示，將持續以「金融大回饋」計畫為行動指引，聚焦3大方向推動具體行動方案，一是深化普惠金融與友善服務，持續擴大多元族群與弱勢族群的金融可近性；二是結合科技與永續，強化低碳營運與數位服務體驗，回應氣候變遷與數位轉型挑戰；三是擴大社會參與，將保險影響力轉化為長期、可衡量的正向改變。

因應金管會推動金融大回饋，富邦人壽表示，將從回饋社會、客戶及員工3面向，深化金融服務的影響力。回饋社會面向，從環境守護到社會關懷，持續擴大實質影響力，也長期以保險專業回饋社會，從保險教育、弱勢關懷、運動平權到防詐行動，持續擴大正向影響力。

2025年富邦人壽也攜手刑事警察局，合作進行93場防詐宣導活動，參與宣導人數近5000人；另結合165反詐騙系統、臨櫃及電訪關懷機制，2025年櫃檯成功阻詐金額逾新台幣2800萬元。

回饋客戶部分，富邦人壽表示，不僅全台10個客戶服務櫃檯都加入失智友善組織，也為高齡長者提供放大字體與重點標示文件；為身障者提供無障礙櫃台及輔具，另有手語翻譯服務，協助聽語障客戶辦理各項業務，提升保險服務的可近性與便利性。富邦人壽也持續發展微型保險與小額終老商品，照顧弱勢族群與高齡保障需求。

回饋員工面向上，富邦人壽表示，持續打造多元共融的工作環境，重視性別平等、世代共融與身心健康，同時在2025年續簽團體協約，升級育兒補助措施，使每名0到6歲子女補助金額提升至每年2萬4000元（原為每年1萬5000元），且意外事故關懷金由每次3600元提高至6000元。