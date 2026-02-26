春節基期因素 1月房貸餘額續創高增速終止連15降
中央銀行今天公布1月國銀房貸餘額為新台幣11兆6172億元，續創歷史新高，年增率更終止連續15個月下滑，漲幅回升。不過央行官員指出，1月數據受到每年農曆春節落點因素不同干擾，房市變化須持續觀察。
央行統計，1月房貸餘額為11兆6172億元，月增393億元，年增率則回升至4.55%，終止連續15個月下降。而1月新青安房貸占整體房貸比重為13.21%，較去年12月13.07%略為上揚。
媒體關注房貸餘額增速加快，是否為房市反轉向上的訊號，央行官員解釋，去年農曆春節落在1月，工作天數較少，連帶影響貸款進度；比較基期較低的情況下，今年1月房貸餘額年增率因而走揚，2月仍有基期因素影響，建議1、2月數據合併觀察。
建築貸款方面，1月建築貸款餘額3兆4646億元，呈現止跌回升，月增171億元，年增率為0.93%，也是近半年最高水準。
不過央行官員指出，建築貸款與房貸相同，都受到農曆春節落點不同的季節性因素影響，雖然增速加快，目前還無法判斷房市氛圍是否轉變，應拉長時間檢視數據變化，才能更清楚掌握市場狀況。
