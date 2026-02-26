新台幣爆量收31.251元創近2個半月新高 月線翻紅

快訊

中央社／ 台北26日電

市場對人工智慧（AI）疑慮降溫，美股收紅，台股今天高檔震盪，新台幣匯價持續上攻，盤中勁揚逾1角，終場收在31.251元，升值8.9分，創下近2個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出30.61億美元的巨量。

台股今天高低震盪超過400點，早盤因賣壓出籠、台積電回檔，指數一度翻黑，隨後在買盤進場支撐下翻紅，終場加權指數小漲1.42點，收在35414.49點，再創歷史新高。

台股今天成交值達新台幣1兆1372.31億元，寫下歷史新天量。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超139.86億元。

不同於台股高檔震盪格局，在美元偏弱之下，新台幣強勢走升，以31.32元開盤後，旋即展開凌厲升勢，最高升抵31.202元，尾盤升幅略有收斂，終場站穩31.2元價位。

外匯交易員表示，早盤觀察到外資有匯入跡象，加上出口商月底拋匯需求湧現，帶動新台幣走揚，同時，壽險業美元買盤、進口商買盤都進場，使成交量明顯放大。

外匯交易員直言，今天人民幣、韓元大幅升值，主要亞幣多數走強，「央行刻意沒有調節太多」。不過，他認為今天新台幣收在2月最高，「出口商可能會有點嚇到」，下週可能有出口商停損賣壓。

新台幣今天同步收週線、月線，單週累計升值2.67角或0.85%，週線連2紅；單月累計升值2.17角或0.69%，月線翻紅。

外匯交易員指出，近期新台幣走勢緊貼台股表現，隨著台股屢創新高，新台幣持續走升，目前影響匯市的關鍵仍以台股為主。此外，也應留意壽險業美元買盤力道，當力道縮減，新台幣升值速度會更快，不排除近期有機會挑戰31元大關。

新台幣 台股 外匯市場

相關新聞

金管會公布第三屆永續金融評鑑結果 三連霸銀行是這6家

金管會今日公布第三屆永續金融評鑑結果，在銀行業、證券業及保險業三大業別中，整體表現位居前25%的金融機構名單。銀行業為元...

春節基期因素 1月房貸餘額續創高增速終止連15降

中央銀行今天公布1月國銀房貸餘額為新台幣11兆6172億元，續創歷史新高，年增率更終止連續15個月下滑，漲幅回升。不過央...

新台幣午盤升7.2分 暫收31.268元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.268元，升7.2分，成交金額8.36億美元

國泰世華CUBE信用卡「日本賞」快閃權益3月1日升級登場 最高回饋10%

2026年春季赴日旅遊熱度持續升溫！迎接3月WBC世界棒球經典賽熱潮，再加上日本櫻花季與清明連假到來，預期旅日需求將大幅...

資產申報曝光！賴總統理財術穩中帶攻 日圓計價基金成亮點

監察院最新一期廉政專刊出爐，賴清德總統去年11月的財產申報內容隨之曝光。數字本身不算驚人，但有一筆新增的日圓計價債券基金...

日銀鴿派人士提名、升息預期看淡 國銀估日圓走勢偏弱

日本政府近期提名兩名立場偏向寬鬆的經濟刺激倡議者，專攻宏觀經濟學的中央大學名譽教授淺田統一郎，以及專攻國際金融與經濟政策...

