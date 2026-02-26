快訊

國泰金控5大子公司全壘打 獲第三屆永續金融評鑑前25%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會第三屆永續金融評鑑結果26日出爐，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「BETTER TOGETHER共創更好」。國泰金控／提供

國泰金控（2882）以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。金管會第三屆永續金融評鑑結果26日出爐，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「BETTER TOGETHER共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

國泰人壽為全台連續三年榮獲永續金融評鑑前25%績優的壽險業者。在氣候變遷方面，國壽與全球51家機構共同簽署「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，呼籲各國政府支持全球森林保護行動；旗下「旅行平安保險」與「帳戶型醫療終身保險」也通過 ISO 14068-1 碳中和管理標準，創下國內保險業里程碑；在財務及人身健康方面，連續七年獲「公平待客原則評核績優」，近兩年成功攔阻詐騙金額近3億元，並推動2025年「步步攻億走」活動累積總步數破千億，將健康步數化為海洋保育、土地復育動能；培力方面，不僅攜手國立臺灣海洋大學USR團隊及卯澳社區合作「卯澳 ESG 旅遊創生計畫」為地方注入永續動能，累計逾300人參與，更與國泰公益集團將《台灣超人》公播版深入逾554所偏鄉校園，陪伴孩子生命教育的勇氣與價值。

國泰世華銀行積極推動低碳轉型，持續攜手全球最大環境揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project），協助企業了解碳盤查、氣候風險與揭露的重要性，支持中小企業打入國際永續供應鏈，更繼2024年打造全台首創「永續績效連結薪轉」商品後，2025年再推出「中小企業永續金融夥伴專案」，以優惠誘因鼓勵企業落實減碳；落實友善金融理念，持續關注高齡族群需求、優化申訴流程及縮小數位落差，以國泰世華CUBE App為例，領先同業導入通用設計，為跨齡客群打造友善與直覺的介面；且自2004年起攜手國泰世華銀行文教基金會推動「大樹計畫」，22年共投入逾3.5億元、協助逾30萬名弱勢學童獲得教育與多元發展機會，並舉辦「永續金融探索營」，以理財、消費觀念與識詐教育課程提升偏鄉學童的金融素養，深化其生活能力與自我保護意識。

國泰產險成為連續兩屆入選永續金融評鑑前25%的產險公司。國泰產險為台灣首家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」之產險公司，將ESG議題之因應納入產品生命週期中，推動綠色永續保險商品，為產險業第一家取得「碳標籤」標籤認證的公司。同時，也運用保險核心職能「保險保障，損害防阻」，串聯核保、損防、再保及理賠服務整合資源，進行能源產業研究、商品發展及人才培育，持續提供離岸風電、太陽能光電等綠色能源商品保障，並重視事前預防行動，透過舉辦損害防阻研討會，聚焦特定風險對企業持續營運及災害防範議題；針對不同企業/個人客群開發各式損害防阻教育訓練課程，持續提升企業適應力與韌性及強化社會大眾抗災應變能力。

國泰證券以數位創新驅動永續發展，成果再度獲得永續金融評鑑肯定。在智慧服務方面，國泰證券導入多項 AI 技術，包含啟用「仙股預警機制」，協助客戶強化反詐騙防護；推出業界首創「AI 庫存管家」，整合市場資訊與盤勢變化，提供貼近個人投資需求的精準推播；持續優化服務平台，導入全新驗證方式，調額申請可全程線上完成；結合集團小樹點生態圈，推出台股定期定額投資折抵服務，協助客戶彈性參與市場；為線上服務取得新型ISO 14068-1碳中和產品認證，打造兼顧環境社會的永續服務體驗。在友善金融方面，提供語音合約朗讀、高齡優先進線與銀色櫃檯服務等貼心服務，深入偏鄉與校園推廣反詐騙觀念與證券市場知識，攜手大眾打造永續共榮的未來。

國泰投信憑藉完善的永續治理架構、具體可衡量的永續成果及對金融永續政策的積極回應，榮獲第三屆永續金融評鑑證券投信業排名前25%的肯定，展現推動永續轉型與責任投資上的領導地位。國泰投信透過CARE低碳轉型計畫，協助投資經理人即時且全面掌握永續風險與機會，同時，依據獨創的CathayQE議合量化指標，鼓勵被投資企業訂定低碳轉型及氣候調適計畫並掌握其進度，攜手企業邁向低碳轉型的共好目標；亦持續推出具永續主題的高股息ETF，國泰永續高股息（00878），深獲投資人肯定，成為市場高度關注的「國民 ETF」，讓更多投資人能實際參與永續投資。

