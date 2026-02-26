CUBE卡友專屬禮 國泰世華冠名贊助蔡健雅演唱會、攜手韋禮安新EP搶聽

國泰世華銀行長期支持流行音樂文化發展與深耕藝文活動，為滿足熱愛音樂的客戶需求，國泰世華冠名贊助《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B Sides 這不是巡迴演唱會》，提供CUBE信用卡卡友專屬優先購票權益與現場尊榮禮遇；同時攜手創作歌手韋禮安推出「Hi, LOVE WEI BACK 2 U」新EP搶聽簽名會專屬兌換活動，持卡人可於國泰優惠App以299點小樹點（信用卡）兌換新EP搶聽簽名會入場資格及官方限定周邊1份，讓卡友尊享獨家兌點體驗。

蔡健雅憑藉其獨特嗓音、細膩詞曲與多元的音樂風格，為華語樂壇最具影響力的創作女聲之一。官方日前宣布《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B Sides 這不是巡迴演唱會》將於2026年4月4日在Zepp New Taipei登場，場地跳脫大型巡迴演唱會的形式，選擇可近距離與粉絲貼近的空間，將引領樂迷看見更立體的創作樣貌。門票將自3月11日下午2點起於KKTIX網站全面啟售，國泰世華CUBE信用卡卡友可於當天中午12點起，獨享提前2小時的優先購票權益；演唱會當日1F與2F站席優先購票卡友，更可使用專屬入場通道，並獲得親繪創作限定周邊1份。

此外，國泰世華本次也特別推出「另一面的蔡健雅互動套票」。自3月10日下午3點起，持卡人可於國泰優惠App以299點小樹點（信用卡）兌換專屬購票序號（每人限兌換2組），並至KKTIX指定頁面以國泰世華信用卡購買「另一面的蔡健雅互動套票」。套票內容包含2,200元站席門票1張、親繪創作限定周邊1份，以及演唱會後卡友見面會入場資格，享有與蔡健雅有更近距離交流的機會。

韋禮安以真摯的創作語言，活躍於詞曲創作領域，展現全方位音樂能力，國泰世華銀行本次特別提供小樹點（信用卡）兌換機制，攜手韋禮安推出〈Hi, LOVE WEI BACK 2 U〉新EP搶聽簽名會專屬兌換活動，自3月5日下午3點起，持卡人可於國泰優惠App以299點小樹點（信用卡）兌換「Hi, LOVE WEI BACK 2 U 搶聽收藏套組」。套組包含3月13日新EP搶聽簽名會入場資格及官方限定周邊1份，活動當日憑該周邊即可上台參與簽名，與韋禮安近距離互動，留下專屬紀念。