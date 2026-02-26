CUBE卡友專屬禮 國泰世華冠名贊助蔡健雅演唱會、攜手韋禮安新EP搶聽

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行長期支持流行音樂文化發展與深耕藝文活動，為滿足熱愛音樂的客戶需求，國泰世華冠名贊助《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B Sides 這不是巡迴演唱會》，提供CUBE信用卡卡友專屬優先購票權益與現場尊榮禮遇；同時攜手創作歌手韋禮安推出「Hi, LOVE WEI BACK 2 U」新EP搶聽簽名會專屬兌換活動，持卡人可於國泰優惠App以299點小樹點（信用卡）兌換新EP搶聽簽名會入場資格及官方限定周邊1份，讓卡友尊享獨家兌點體驗。

蔡健雅憑藉其獨特嗓音、細膩詞曲與多元的音樂風格，為華語樂壇最具影響力的創作女聲之一。官方日前宣布《國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B Sides 這不是巡迴演唱會》將於2026年4月4日在Zepp New Taipei登場，場地跳脫大型巡迴演唱會的形式，選擇可近距離與粉絲貼近的空間，將引領樂迷看見更立體的創作樣貌。門票將自3月11日下午2點起於KKTIX網站全面啟售，國泰世華CUBE信用卡卡友可於當天中午12點起，獨享提前2小時的優先購票權益；演唱會當日1F與2F站席優先購票卡友，更可使用專屬入場通道，並獲得親繪創作限定周邊1份。

此外，國泰世華本次也特別推出「另一面的蔡健雅互動套票」。自3月10日下午3點起，持卡人可於國泰優惠App以299點小樹點（信用卡）兌換專屬購票序號（每人限兌換2組），並至KKTIX指定頁面以國泰世華信用卡購買「另一面的蔡健雅互動套票」。套票內容包含2,200元站席門票1張、親繪創作限定周邊1份，以及演唱會後卡友見面會入場資格，享有與蔡健雅有更近距離交流的機會。

韋禮安以真摯的創作語言，活躍於詞曲創作領域，展現全方位音樂能力，國泰世華銀行本次特別提供小樹點（信用卡）兌換機制，攜手韋禮安推出〈Hi, LOVE WEI BACK 2 U〉新EP搶聽簽名會專屬兌換活動，自3月5日下午3點起，持卡人可於國泰優惠App以299點小樹點（信用卡）兌換「Hi, LOVE WEI BACK 2 U 搶聽收藏套組」。套組包含3月13日新EP搶聽簽名會入場資格及官方限定周邊1份，活動當日憑該周邊即可上台參與簽名，與韋禮安近距離互動，留下專屬紀念。

國泰世華銀行追求卓越金融服務，更致力豐富客戶生活體驗，本次贊助與合作不僅延續國泰世華對藝文活動與流行音樂文化的投入，更透過卡友優先購、尊榮禮遇以及點數兌換等跨產品整合體驗，把金融服務延伸至客戶生活。未來，國泰世華將持續透過獨特的金融服務情境，為客戶打造豐富的音樂生活體驗。

