富邦產險獲永續金融、盡職治理雙評鑑肯定 持續推動 ESG 四大策略主軸

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦產險長期以保險專業深耕永續經營，落實 ESG 理念，26日於金管會公布之「第三屆永續金融評鑑」中，獲評為保險業產險組前25%之產險公司，並於近日再次獲證交所肯定為「2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，且首次獲得滿分的佳績，顯示富邦產險發揮保險核心職能，積極推動永續金融與落實公司治理，深獲肯定。

世界經濟論壇於《全球風險報告》指出，極端氣候事件已連續多年名列未來十年風險排名之首，顯示氣候變遷對企業營運穩定性與社會整體發展帶來深遠影響。富邦產險運用數據科技創新開發「颱風風力危害評估系統」將分散的歷史資料轉化為具體的地理分布；針對太陽能、離岸風電、儲能產業亦提供多樣損害防阻顧問服務，包含無人機紅外線空拍服務與歷史最大風速查詢，協助客戶掌握潛在風險，提前規劃應變對策，發揮保險業支持低碳經濟發展的關鍵力量。

數位轉型上，富邦產險積極推動服務數位化，將電子保單、電子條款、及行動平台廣泛導入服務流程，不僅有效減少紙本作業，亦同步提升服務效率。自2024年起，率產險業之先陸續與台灣大哥大（3045）、星宇航空（2646）、momo購物網等異業平台合作推出「一站式投保」服務，隔年更再與USPACE攜手，獲金管會核准試辦「即時計費保險」，因應場景轉變快速的時代，為客戶打造多元化投保管道。

在公司治理方面，富邦產險持續響應臺灣證券交易所提升國內機構投資人盡職治理實務與資訊揭露品質之目標，並參考國際機構投資人盡職治理實務，以及依據證交所每年最新評比標準等資訊，強化盡職治理政策與執行作為，期善用金融影響力推動責任投資，並與時俱進深化治理成效。富邦產險自2023年起已連續三年入選「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並於2025年評比首次獲得滿分的佳績。

富邦產險持續推動ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵、影響」，深化永續金融，結合風險管理專業與數位創新能力，強化氣候風險管理與服務韌性，用行動實踐永續價值。

