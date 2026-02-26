金管會公布第三屆永續金融評鑑結果 三連霸銀行是這6家

金管會今日公布第三屆永續金融評鑑結果，在銀行業、證券業及保險業三大業別中，整體表現位居前25%的金融機構名單。銀行業為元大、中信、玉山、永豐、兆豐、第一、國泰世華、華南、彰化等9家銀行，證券投信業的前25%則包括元大、玉山、兆豐、第一金、國泰、富邦等6家券商，和元大、中信、國泰、富邦等4家投信，保險業的壽險組包括國泰人壽、富邦人壽等2家，和國泰世紀產物、富邦產物等2家產險公司。

金管會創新處處長林羲聖指出，元大、中信、玉山、一銀、國泰世華、彰銀為連三屆的「三連霸」，另外，元大投信則二連霸，保險業由國壽與富壽連霸。產險二連霸則有國泰與富邦。

林羲聖也說明，受評機構整體在「自然資源保護」、「資訊透明提升」、「治理機制強化」方面仍待持續精進。其中，一般經理人和高階主管的資訊揭露透明度仍有所不足，希望未來能用個別揭露來取代「級距」揭露，此外，薪酬等功能性委員會的董事出席率亦有待加強。

為促使我國金融機構積極管理氣候變遷與ESG相關風險，及對齊國際永續金融發展趨勢，強化金融體系對實體經濟永續轉型的引導功能，並加速建構完善的永續金融生態系，由金融研訓院、證基會和保發中心依金管會的綠色金融及轉型金融政策方向，已完成第三屆永續金融評鑑作業。

金管會表示，第三屆納入更多金融機構，新增資產管理規模3,000億元以上未達6,000億元之投信業10家，計34家銀行、23家證券商、15家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共89家金融機構接受第三屆評鑑。

第三屆評鑑各業表現優異的構面則包含：銀行業的「人權/人力發展」、「氣候風險策略」、「資安個資保護」構面；證券業的「人權/人力發展」、「氣候風險策略」、「利害關係維護」構面；保險業的「氣候風險策略」、「人權/人力發展」、「淨零轉型支援」構面。

金管會表示，將持續關注國際ESG最新發展動向，並結合國內金融業推動永續金融之實務進展，動態檢討與優化永續金融評鑑之架構與指標設計，藉由評鑑制度的持續推動，引導金融機構主動盤點ESG及氣候變遷相關風險，強化風險管理與調適能力，提升整體韌性，進而擴大金融體系在淨零轉型與永續發展上的推動能量與實質影響，並發揮示範與標竿效果，帶動同業及相關產業於各面向深化永續實務的落實。