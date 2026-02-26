元月M1B及M2年增率分別上升為5.59%及5.16%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行公布元月M1B及M2年增率分別上升為5.59%及5.16%，主要係因放款與投資年增率上升。

此外，1月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為1.19%；年增率由上月底之6.23%上升為6.71%，主要係對民間部門、政府及公營事業債權年增率均上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為5.43%，低於上月底之6.07%。

保險 央行

