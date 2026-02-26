第五度入選標普永續年鑑 中租控股列全球綜合金融領域前1%

中租控股第五度入選國際永續評比機構標準普爾全球（S&P Global）永續年鑑（Sustainability Yearbook）。近日公布的2026年永續年鑑，中租控股致力推動永續發展，獲國際肯定，在全球綜合金融領域中排名產業前1%。

標普全球（S&P Global）依據2025年企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment, CSA），遴選出產業表現卓越的前15%企業，且分數須為最佳的前30％，方能入選《永續年鑑》。今年共有9,200家公司參與評鑑，最終由59項產業的848家企業脫穎而出。

中租控股表示，自2020年起連續入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，同步入選隔年出版的《永續年鑑》。公司長期投入推動永續發展，落實於公司經營策略，從環境、社會和公司治理（ESG）面向，精進改善並發揮影響力，攜手利害關係人共同努力。

中租控股也於年初宣布，通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）審核，確認符合1.5℃減碳目標與路徑，相較於2023年基準年，將在2030年達成範疇1和範疇2的溫室氣體絕對減量42%，範疇3類別15投融資則設定強度減量目標，包括股權投資及中小企業融資，範圍覆蓋不動產、化石燃料設備，以及鋼鐵與水泥工業等業別。

中租控股重視企業社會責任，積極投入推動ESG永續發展，獲各界肯定，包括連續12年入選MSCI ESG評級，2025年獲得該評等之最高等級AAA，連續三年入選CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露）氣候變遷議題，取得管理B級，連續12年入選台灣經濟研究院推動的台灣最佳國際品牌價值，連續五年獲運動部頒贈運動推手獎，人才發展計畫共五度獲得美國人才發展協會卓越實踐獎與卓越學習組織獎。

中租控股致力促進普惠金融，支持中小微型企業發展，提供融資協助生財設備購置，並提升中小微企業營運能力與實踐ESG，包括舉辦中小微企業策略論壇，出版《中堅實力》書籍，與推動中小微企業ESG自評輔導、ESG研究報導與課程等。