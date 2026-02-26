國泰世華 CUBE 信用卡「日本賞」快閃權益3/1升級登場 最高回饋10%

2026年春季赴日旅遊熱度持續升溫！迎接3月WBC世界棒球經典賽熱潮，再加上日本櫻花季與清明連假到來，預期旅日需求將大幅攀升。看準民眾赴日為中華隊應援、賞櫻及旅遊熱潮，國泰世華銀行自3月1日起第三度推出「日本賞」快閃，攜手台日兩地逾50家合作商戶，祭出四大亮點活動，包括一、CUBE信用卡「日本賞」權益全新升級最高10%回饋；二、首推IG互動投票讓卡友決定指定通路加碼5%回饋；三、日本精選百貨領券消費滿額加碼贈 1,500點小樹點(信用卡)；四、國泰優惠App「日本賞」點數超值兌等多重專屬禮遇，為卡友打造最驚喜、最有感的春日旅日回饋體驗。

CUBE信用卡快閃權益自2024年推出以來深受卡友喜愛，其中「日本賞」權益持續深化旅日消費優惠及禮遇，帶動日本簽帳金額每年雙位數成長，成為日本旅遊必備信用卡。2026年隨著WBC經典賽點燃全台棒球熱潮，國泰世華為赴日觀賽、賞櫻的卡友提供全方位旅遊應援。活動期間持CUBE信用卡切換至「日本賞」權益，至日本實體消費、GO Taxi App皆享3.5%回饋，吉伊卡哇、三麗鷗話題名店最高5%回饋。搭配領券優惠，Apple錢包交通卡（SUICA、PASMO、ICOCA）最高享5%回饋，三井Outlet、三越、伊勢丹等日本精選百貨/購物消費滿額回饋最高可達10%，讓卡友暢遊日本、回饋一路相隨。

此外，活動期間領取「日本精選百貨滿額加碼」優惠券，於指定日本百貨累積消費滿新臺幣10 萬元，還可再獲1,500 點小樹點(信用卡)，回饋相當於最高1.5%。若有規劃至福岡旅遊，先至國泰優惠App兌換「CUBE x福砂屋 聯名蛋糕」兌換券，至福岡機場指定櫃位更能兌換限定的聯名蛋糕，輕鬆將道地日本經典伴手禮帶回家。

尚未安排行程的卡友，也能趁這波日本賞快閃優惠輕鬆規劃下一趟日本行程，活動期間於Klook購買指定日本商品享6%回饋；透過Hotels.com及Expedia專屬網頁預訂住宿，領取優惠券最高可享10%回饋；至東南旅遊、樂桃航空、Trip.com、KKday、易遊網等平台購買日本機票、訂房或購買行程票券，皆可享3.5%小樹點回饋之外，亦可獲得日本賞專屬限定折扣，讓旅程規劃更省心、省荷包。

為精準滿足卡友消費需求，創造個人化消費體驗，「日本賞」首次推出「IG投票權益升級」。邀請卡友於CUBE官方IG投票，在消費者旅日最喜愛的「日本瘋樂園」(東京迪士尼、大阪環球影城、吉伊卡哇樂園等) 與「吃喝日本通」(藍瓶咖啡、HARBS、Loft、AFURI拉麵、敘敘苑等) ，兩大熱門類別，票選自己心中最想加碼類別，票數較高通路組合，權益回饋將於3月16日至4月30日期間直接升級至5%，充分運用CUBE信用卡權益靈活彈性機制，讓卡友親自參與決定回饋通路。

沒有旅日計畫但喜愛日本的卡友，CUBE信用卡也同步推出國內日系生活圈優惠。活動期間持卡切換至「日本賞」權益，於精選日系餐飲消費，如王品瘋Pay日系品牌（聚日式鍋物 和牛涮 陶板屋 藝奇）、I'm donut ?、雞湯桑、台灣壽司郎、foodpanda外送平台等消費最高享8%小樹點（信用卡）回饋。喜愛日本商品的卡友，至Don Don Donki唐吉訶德、LOPIA、新光三越、明曜百貨、UNIQLO直營門市／網路商店及GU網路門市等日系通路消費，最高享5%回饋；週三於LOPIA刷CUBE信用卡消費滿額，還可再享指定和牛手切燒肉乙份，新光三越則享店內日系指定品牌累積滿額消費最高10%回饋。

驚喜不僅於此，國泰世華於日本賞活動期間同步放大「國泰優惠CUBE Rewards App」回饋優惠，卡友可用累積的小樹點(信用卡)，兌換多項日系好禮，如29點兌換「CUBE x福砂屋 聯名蛋糕 (福岡機場領取)」、JAL航空里程兌換加碼40%、日本天團演唱會限量購票序號等，還可天天免費抽樂桃航空日本來回機票（樂桃航空2萬點機票點數），讓每筆消費成為再次飛往日本的可能。

國泰世華亦同步提供日幣換匯及旅遊投保等金融服務禮遇，滿足卡友日本旅遊的多元需求，日本賞活動期間卡友每月可於CUBE App領取「日圓讓分優惠券」，完成指定日幣換匯及國泰產險投保任務，最高再享150點小樹點(信用卡)回饋，CUBE信用卡從消費到金融服務全面到位。

國泰世華表示，CUBE信用卡快閃權益「日本賞」邁入第三年，合作商戶更全面，服務禮遇更多元，並持續強化「CUBE信用卡＝日本消費必備神卡」品牌印象，未來也將持續以「1＋N」權益經營模式，積極攜手商戶為卡友打造更貼近生活的優惠禮遇，並依市場趨勢與消費需求彈性優化權益內容與合作商戶，堅守「為日常預留不凡」的品牌理念，竭盡所能為客戶提供兼具便利與品質的全方位金融服務，持續升級客戶尊榮消費體驗。