宏泰人壽宣示2026四大發展主軸 穩健邁向數位轉型及制度升級

春節假期甫告一段落，宏泰人壽於2月25日舉辦新春團拜活動，正式宣示開工啟動新年度營運布局。經營團隊除向全體同仁拜年、勉勵士氣外，也回顧2025年營運成果，並揭示2026年發展藍圖，展現穩健經營與前瞻轉型的決心。

宏泰人壽表示，2025年公司依循「十二大經營方針」為行動準則，以建立具利潤成長動能的營運模式為核心，強調「文化為本、人為始」的企業價值，並優化組織與人力配置，強化客群經營與銷售策略，推動符合市場所需的商品策略，同時追求投資報酬率最大化與不動產資產綜效。面對保險制度接軌，公司亦積極因應IFRS 17及ICS規範，強化財務體質與資本結構，並落實「公平待客」與「以客為尊」，全面提升經營效率與風險管理能力。

展望2026年，在監理制度升級與市場環境快速變動下，宏泰人壽將以全局視角統籌商品營運、業務行銷、行政管理、保戶服務、資產負債管理（ALM）及投資布局等六大系統重點工作，並以「運用AI科技」、「累積CSM（合約服務邊際）」、「穩健投資」及「合作綜效極大化」為四大行動基礎，推動整體營運。

在重點執行面上，公司將發展智能客服系統，透過科技導入提升保戶服務品質與回應速度；因應超高齡社會趨勢，積極規劃退休與養老相關商品，善盡企業社會責任；同時透過資本強化策略，持續充實公司淨值，強健經營實力，提升規模與效益。

在具體策略上，宏泰人壽將聚焦四大發展方向，包括：一、「強化制度合規穩健運作」，提升風險控管與資本管理效能；二、「優化商品設計拓展市場通路」，因應超高齡社會趨勢，積極布局退休與養老商品；三、「強化服務韌性與營運效率」，導入智能客服系統，提升回應速度與服務品質；四、「推進數位轉型強化數據管理與應用」，強化決策效率。

宏泰人壽強調，面對監理制度革新與產業轉型的關鍵時刻，公司將秉持穩健經營、創新進取的理念，以「制度合規、價值導向、服務韌性、數位轉型」為核心主軸，整合內外部資源，強化風險控管與資源配置效率，兼顧保戶權益、股東價值與社會責任。

未來，宏泰人壽將持續強化體質與競爭力，穩健邁向永續經營目標，為公司長遠發展奠定更堅實的根基，並為社會創造長期安心與價值。