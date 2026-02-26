富邦人壽響應金管會「金融大回饋」計畫 持續深化保險影響力

因應金管會推動「金融大回饋」計畫，富邦人壽以保險專業為核心，結合永續發展理念，從回饋社會、客戶及員工三大面向，深化金融服務的正向影響力。在社會面，推動環境守護、保險教育、防詐行動及弱勢關懷；在客戶面，推出普惠保險商品並優化多元族群友善服務；在員工面，則打造多元共融且具制度保障的安心職場。富邦人壽多年深耕成果獲國內外專業肯定，不僅三度蟬聯金管會「公平待客原則評核」壽險業前25%績優業者，亦14度獲《World Finance》（世界金融雜誌）評選為「台灣最佳壽險公司」。

展望未來，富邦人壽將持續以「金融大回饋」計畫為行動指引，聚焦三大方向推動具體行動方案，一是深化普惠金融與友善服務，持續擴大多元族群與弱勢族群的金融可近性；二是結合科技與永續，強化低碳營運與數位服務體驗，回應氣候變遷與數位轉型挑戰；三是擴大社會參與，將保險影響力轉化為長期、可衡量的正向改變。將持續以穩健經營為基礎，實踐金融回饋精神，與社會攜手邁向永續共好。

富邦人壽多年持續推動河川保育與海岸認養行動，河川廢棄物快篩調查計畫與荒野保護協會合作，累積關懷全台6條重要流域遍及北中南東，透過成果報告揭露河岸垃圾分布與數量，協助公部門提升清運效率；同時認養新北、宜蘭及雲林三處海岸段，辦理淨灘與環境教育活動，展現企業攜手社會守護環境的具體成效。

亦長期以保險專業回饋社會，從保險教育、弱勢關懷、運動平權到防詐行動，持續擴大正向影響力。富邦人壽持續與台灣財經素養教育推廣協會合作，協助學生建立風險意識，也與賽珍珠基金會合作推動新住民保險教育，輔導新住民及新二代建立基本金融概念並考取相關證照，並推動「孤獨處方箋」關懷獨居長者心理健康，同時持續支持身障及弱勢族群參與運動賽事，落實運動平權。在防詐作為上，則攜手內政部警政署刑事警察局，並與臺中高分檢及臺中市政府共同簽署反詐騙合作意向書；2025年亦攜手刑事警察局，合作進行93場防詐宣導活動，參與宣導人數近5,000人；另結合165反詐騙系統、臨櫃及電訪關懷機制，2025年櫃檯成功阻詐金額逾2,800萬元。

富邦人壽於服務與商品兩大面向持續精進，不僅全台10個客戶服務櫃檯均加入失智友善組織，也為高齡長者提供放大字體與重點標示文件；為身障者提供無障礙櫃台及輔具，另有手語翻譯服務，協助聽語障客戶辦理各項業務，提升保險服務的可近性與便利性。並於官網、APP建置「金融友善服務專區」，為視障人士設計無障礙之介面。

富邦人壽持續發展微型保險與小額終老商品，照顧弱勢族群與高齡保障需求。截至2025年底，微型壽險累計捐贈9,010萬元，保障逾13萬名經濟弱勢民眾，總保額達470億元；小額終老保險有效契約則超過25.9萬件。

富邦人壽持續打造DEI多元共融的工作環境，重視性別平等、世代共融與身心健康，透過教育訓練與關懷機制，支持員工長期職涯發展，包含舉辦領導力傳承講座，促進高階主管領導經驗交流與組織韌性；設立多元共融領導力課程，協助中階主管強化承上啟下的領導角色與包容溝通能力；開設職場韌性課程，提升員工尊重與平等的溝通技巧。

同時，於2025年續簽團體協約，升級育兒補助措施，使每名0-6歲子女補助金額提升至每年新台幣24,000元(原為每年新台幣15,000元，增長60%)，且意外事故關懷金由每次3,600元提高至6,000元，另全新納入的誠信協商原則，有助於企業與員工間的有效對話及共識達成，進而促進富邦人壽職場環境不斷進步。