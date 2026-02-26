資產申報曝光！賴總統理財術穩中帶攻 日圓計價基金成亮點

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
監察院最新一期廉政專刊出爐，總統賴清德財產申報內容隨之曝光。新增的日圓計價債券基金，成為此次申報中的亮點。圖／本報系資料照片
監察院最新一期廉政專刊出爐，賴清德總統去年11月的財產申報內容隨之曝光。數字本身不算驚人，但有一筆新增的日圓計價債券基金，成為此次申報中的小亮點。

根據監察院資料，賴清德與配偶吳玫如名下存款為231萬餘元，較前次申報減少約894萬元；債務則為742萬元房貸，較前次減少約503萬元。換句話說，一邊還房貸、一邊調整資產部位，整體呈現「降槓桿」做法。

真正吸睛的一筆投資，是透過中國信託購入的「富達全球優質債券基金」，幣別為日圓，折合新台幣約1190萬元。再加上配偶名下原本持有約1166萬元的3筆美國債券，整體債券相關部位已超過2300萬元規模。

市場人士解讀，這樣的配置其實相當「教科書式保守」。核心資產集中在債券與債券型基金，搭配逐年下降的房貸餘額，是典型的固定收益為主、風險相對可控的理財策略。在全球利率仍處相對高檔之際，鎖定息收資產並不意外。

至於日圓部位，也被認為帶有分散幣別風險的意味。市場人士指出，日圓近年偏弱，若未來匯率反彈，可望兼顧債券收益與匯差空間；若匯率持續盤整，債券本身仍提供穩定現金流，進可攻、退可守。

這份財產申報透露賴總統理財術不是積極操作，而是穩穩配置，降負債、配債券、分散幣別。對照台股大漲走勢，不少民眾投入台股，賴總統的資產結構相對走穩定路線。

