美股交易夯 元月複委託交易金額衝上1.5兆元新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠美股等國際主要股市延續多頭走勢，加上國內證券商爭相祭出優惠折扣搶攻市占，帶動國內複委託元月交易金額大幅攀升至1.5兆元，改寫單月歷史新高紀錄，月增50.5%，年增124.3%，業者看好後市交投可望持續增溫，有利業績成長。

根據證券商公會最新統計，今年元月複委託交易金額達1.5兆元，是史上第四度站上1兆元大關，並超越2025年10月的1.3兆元，締造單月歷史新猷，第三大及第四大分別落在2025年9月及12月，約在1兆元出頭。

隨複委託交易蓬勃發展，各家證券商近來陸續以手續費率優惠或抽獎等方式搶市，其中，元大證券元月以整體業務市占24.8%，超越國泰證券的19.0%，首度登上冠軍寶座，第三至五名依序為永豐金證券14.3%、富邦證券11.5%、凱基證券8.8%。

以交易市場來看，元月仍以美國最受投資人青睞，交易金額高達1.1兆元、占比73.3%，主因在於科技龍頭在美股掛牌及人工智慧（AI）題材持續發酵，英國、香港、日本分居第二、三、四名，交易金額為1,526.1億元、1,059.4億元、435.1億元。

每盎司金價回升到5,200美元 為何瑞銀看好可達6,200美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及每盎司6,200美元，因過去一...

5大銀行1月房貸量縮！利率2.327％ 創17年新高

中央銀行昨天公布一月五大銀行新承做放款加權平均利率為百分之二點○九一，較去年十二月的百分之二點一六三下降○點○七二個百分...

日銀鴿派人士提名、升息預期看淡 國銀估日圓走勢偏弱

日本政府近期提名兩名立場偏向寬鬆的經濟刺激倡議者，專攻宏觀經濟學的中央大學名譽教授淺田統一郎，以及專攻國際金融與經濟政策...

「元宵變盤」魔咒考驗在即！台股飆馬頓腳 新台幣連2日盤中升逾1角

台股又即將進入「元宵變盤」魔咒的考驗，今早加權指數小紅開出後，陸續出現市場落袋為安的賣壓，指標股台積電壓在平盤之下，股王...

獨家／投信圈新年頭高層異動 兆豐投信將迎這家公司前總座

馬年伊始，兆豐投信將迎來新戰將。據悉，前新光投信總經理陳文雄下周一（3月2日）將赴兆豐投信履新，雖先擔任副總經理暨投資部...

新台幣開盤升2分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升2分

