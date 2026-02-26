美股交易夯 元月複委託交易金額衝上1.5兆元新高

受惠美股等國際主要股市延續多頭走勢，加上國內證券商爭相祭出優惠折扣搶攻市占，帶動國內複委託元月交易金額大幅攀升至1.5兆元，改寫單月歷史新高紀錄，月增50.5%，年增124.3%，業者看好後市交投可望持續增溫，有利業績成長。

根據證券商公會最新統計，今年元月複委託交易金額達1.5兆元，是史上第四度站上1兆元大關，並超越2025年10月的1.3兆元，締造單月歷史新猷，第三大及第四大分別落在2025年9月及12月，約在1兆元出頭。

隨複委託交易蓬勃發展，各家證券商近來陸續以手續費率優惠或抽獎等方式搶市，其中，元大證券元月以整體業務市占24.8%，超越國泰證券的19.0%，首度登上冠軍寶座，第三至五名依序為永豐金證券14.3%、富邦證券11.5%、凱基證券8.8%。

以交易市場來看，元月仍以美國最受投資人青睞，交易金額高達1.1兆元、占比73.3%，主因在於科技龍頭在美股掛牌及人工智慧（AI）題材持續發酵，英國、香港、日本分居第二、三、四名，交易金額為1,526.1億元、1,059.4億元、435.1億元。