日銀鴿派人士提名、升息預期看淡 國銀估日圓走勢偏弱
日本政府近期提名兩名立場偏向寬鬆的經濟刺激倡議者，專攻宏觀經濟學的中央大學名譽教授淺田統一郎，以及專攻國際金融與經濟政策的青山學院大學教授佐藤綾野加入日本銀行（BOJ）委員會，引發市場對貨幣政策走向的重新評估。市場解讀，該人事布局將延續寬鬆基調，削弱外界對日銀短期升息的預期。
受此影響，日圓兌美元走勢轉弱，26日觸及1美元兌156日圓，銀行業者分析，日本政府提名人選與日本首相高市早苗偏向鴿派與再通膨的立場一致，進一步促使日圓走弱，短線日圓可能仍偏向弱勢，不排除進一步走跌。
