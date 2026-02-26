「元宵變盤」魔咒考驗在即！台股飆馬頓腳 新台幣連2日盤中升逾1角

台股又即將進入「元宵變盤」魔咒的考驗，今早加權指數小紅開出後，陸續出現市場落袋為安的賣壓，指標股台積電壓在平盤之下，股王信驊股價一度站上「萬元」大關，成為台股史上首檔「萬元股」，不過「摸到」萬元價後未能站穩。

新台幣匯價方面，一早以31.32元開出，小升2分，但隨後又有熱錢匯入推升，新台幣再現31.2字頭，盤中一度觸及31.205元，升值1.35角。

匯銀指出，外資本周多呈「淨匯入」，但適逢228連續假日以及台股「元宵變盤」魔咒的慣性，今天的操作受到關注。

新台幣早盤挑戰31.2元整數大關後，壽險和進口商伺機進場買匯。在美元方面，美國12月房屋價格較前月放緩至0.1%，但躉售銷售與庫存分別較前月增長 1.0%及0.2%，加上2月消費者信心指數升至91.2超過預期突顯家庭對勞動力市場看法改善；波士頓聯邦銀行總裁認為目前沒調整政策的迫切性。美元指數今年以來貶值0.62%，新台幣則升值0.31%。