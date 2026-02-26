獨家／投信圈新年頭高層異動 兆豐投信將迎這家公司前總座

快訊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
馬年伊始，兆豐投信將迎來新戰將。據悉，前新光投信總經理陳文雄下周一（3月2日）將赴兆豐投信履新，雖先擔任副總經理暨投資部主管，但後續有機會先出任代理總經理再真除。

儘管近年來官股投信「四合一」消息不斷，但兆豐投信、第一金投信、華南永昌投信仍持續推出新產品，第一金投信董事長尤昭文更當選投信投顧公會理事長、推出主動式台股ETF主動第一金台股優（00994A），兆豐投信在董事長陳佩君帶領下，產品推出頻率大增，今年將募集四檔新產品，進軍主動式ETF，將於3月4日開募「兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）」，並持續攬才。

最新消息是延攬前新光投信總經理陳文雄出任投資部主管，因兆豐屬公股體系，基於尊重公股、主管機關金管會，將先以副總經理身份上任，接下來因2025年11月5日起代理總經理的許峰嶸將於3月底退休，以陳文雄過去資歷、領導新光投信的戰績，屆時有望接下代總經理。

陳文雄出身外商投信，為樂觀派，總是笑臉迎人，但做事務實，2018年10月出任新光投信總經理，當時該公司資產規模僅300億元左右，至新光投信與台新投信合併前夕，規模已突破千億元，規模翻升三倍有餘，因其任內優化各部門作業或運作流程，並擴增ETF產品線，強化產品線，在任內主導發行多檔新產業範疇商品，深耕半導體、債券及全球主題型商品，例如半導體ETF、美國電力基建ETF等。隨新光投信與台新投信合併，陳文雄轉至台新投信，擔任副總經理，但已於農曆年前職離。

