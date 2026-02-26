金馬年投資三主軸：AI 基礎建設、工業自動化及金融高配息族群

農曆新年假期結束，台股迎來投資人最期待的「開紅盤」行情。《凱基股股漲》封關前已提醒根據過去十年統計，開紅盤後的「黃金首週」上漲機率高達 80%，平均漲幅達1.8%，是投資人布局的重要時點。大年初六(2月21日)《凱基股股漲》新春特輯也提醒，開紅盤後可望補漲春節期間國際股市行情，投資人應把握年後行情起跑點，但隨持股時間拉長、環境變數升高，勝率恐逐漸被稀釋，操作上宜採取「汰弱留強、不宜過度追高」，並維持紀律以守住紅包行情。

川普全球關稅被法院判決違法後推出新關稅，對台股應屬中性但對全球股市卻變數再起，《凱基股股漲》指出，金馬年投資以AI基礎建設、工業自動化及金融高配息族群為三大主軸，市場焦點正從AI擴散至製造業回溫推動的工業自動化動能，同時金融族群也可望在第2季迎來除息行情。

低軌衛星、光通訊、電子代工、砷化鎵半導體、高出口精密光學、重電與機電設備等族群，因具備供應鏈彈性及美歐市場連動性，台灣相關產業競爭力與商機將直接受到檢視成為市場焦點；未來在波動中具備成本與技術優勢的企業，可望取得更強動能。

AI王者成市場視野中心，2026年ASIC設計服務出貨量年成長高，顯示AI需求依舊猛烈，相關供應鏈具備長線支撐力道；即將登場的Nvidia法說會，屆時將成關鍵指標，3月還有MWC 2026（世界行動通訊大會）、Nvidia的GTC（開發者大會）、SATELLITE 2026（太空衛星年度大展）即將陸續登場，也都是值得關注的焦點。投資人亦可運用凱基證券「隨身e策略」APP，透過「AI助理」與「贏家」兩大智能服務，即時掌握關鍵資訊，提高決策效率，讓投資布局更順利。