5大銀行1月房貸量縮！利率2.327％ 創17年新高

中央銀行昨天公布一月五大銀行新承做放款加權平均利率為百分之二點○九一，較去年十二月的百分之二點一六三下降○點○七二個百分點，主因周轉金貸款利率下降。但市場高度關注的新承做房貸利率則來到百分之二點三二七，續創二○○九年一月以來的十七年新高。

央行指出，新青安專案貸款近尾聲，導致五大銀行一月新承做購屋貸款呈現量縮價揚走勢。五大銀行為台銀、合庫銀、土銀、華南銀及一銀等五家行庫。

央行經研處副處長葉盛表示，一月「新青年安心成家貸款」、「公教人員築巢優利貸」等低利率貸款比重明顯下降，加權計算後推高整體購屋利率。一月五大銀行新承做房貸金額五六七點六億元，月減六十七點七億元；新青安撥款金額由去年十二月二七六億降至二四○億元，占比則由百分之四十三點四五降至百分之四十二點三六，呈現連續兩個月下滑。

去年十一月新青安貸款占比達百分之四十五點一五，之後就呈下滑走勢。分析占比下降原因，可能和新青安專案貸款接近尾聲有關。

新青安將於今年七月卅一日結束申請，政府提供的利率補貼也將在此日期結束；不過，行政院去年已指示相關部會研議新青安二點○，預期補貼措施可望延續，但方案會微調。新青安的市場熱度自開辦初期高峰回落，有需求者多已申請。此外，一月大台北地區房價指數為一七六點九三，月增百分之○點九四、年減百分之一點○七。