國壽總經理劉上旗辭職 新任人選待董事會決議後公告

國泰金控（2882）集團高層人事異動，子公司國泰人壽總經理劉上旗昨（25）日辭職，國泰金控表示，集團將另有任用。劉上旗昨日發出主管信及員工信，透露將由國泰人壽執行副總林昭廷代理總經理，並強調在其領導下，國壽可創造更輝煌的十年，劉上旗並向同事報告，他的下一階段將在金控集團內服務。

不過對於新任總經理人選，國壽表示，後續人選由董事會決議後，對外公告。

國泰金控昨日代子公司國泰人壽發布重大訊息指出，劉上旗因集團職務調整辭任總經理，職務調整生效日為3月6日。國泰金控表示，劉上旗總經理階段性任務完成，集團另有任用，至於國泰人壽新任總經理人選，將依法規程序召開董事會決議，屆時以董事會決議為準。

劉上旗擁有國立台灣大學財務金融碩士學歷，今年將滿61歲，入行已有37年，過去曾擔任國泰人壽副總經理、資深副總經理，並於2017年6月16日擔任國壽總經理至今，曾帶領財務投資、不動產、業務及多元通路、作業系統、營運企劃等單位。他擅長商務管理、財務會計、金融與國外投資等專業知識，同時具備保險、證券和醫療等多元產業經驗。

劉上旗並於致內部員工信件中指出，在3月6日辭任總經理之後，仍會在金控集團內任職。自2017年於國壽擔任總經理迄今，經歷公平待客、通路升級、數位轉型、永續承諾等大小專案，甚至是接軌新的資本監理標準和會計制度，無論在財、業務方面都獲得豐碩成果。

劉上旗除了發信致內部員工之外，另傳訊息給高階主管，感謝其他國壽主管們過去九年的協助，並透露今日起，將由國泰人壽執行副總經理林昭廷代理總經理，相信在其領導下，國壽可創造更輝煌的十年。他也提到，林昭廷過往於新會計公報及監理制度接軌及財務績效突出，並希望負責業務系統和其他作業的主管們能成為其左右手，共同迎接新的機會與挑戰。

國泰金控近期內部職務調整頻傳，前國泰投信董事長張錫離職，由前國泰世華銀行總經理李偉正接任，銀行總經理則由通路執行長鄧崇儀升任；國泰金控投資長程淑芬從今年1月起卸下投資長，轉聘為資深顧問。