亞幣指數觸及16個月高點 投資人避開美元資產的「貶值交易」

亞洲主要貨幣兌美元25日全面升值，彭博亞幣指數觸及2024年10月以來最高點，主要是因為投資人避開美元資產的「貶值交易」盛行。今年來澳幣和紐元表現更是亮眼，分析師認為，主要是因為外匯市場預期這些與大宗商品關係緊密的經濟體，利率走向由降息轉為升息，兌美元匯率勁升。

拜看空美元「貶值交易」（預期美元貶值、美債跌價的避險操作）盛行，加上全球投資人蜂擁至台積電、三星電子等亞洲人工智慧（AI）供應鏈關鍵廠商，亞洲主要貨幣除日圓以外本周表現相當強勁。

新加坡華僑銀行外匯策略師克里斯多福‧黃（音譯）說：「只要美國以外區成長動能持續，我們仍會看到亞幣的上漲空間。」

投資機構指出，上述三種貨幣是G10貨幣中表現前十強，預示全球利率周期將重大轉向；各大經濟體將結束降息周期，並重新聚焦抑制通膨。

新加坡銀行首席經濟學者莫希─烏丁表示，這些國家是「媒礦坑裡的金絲雀」，預示貨幣政策將轉向「鷹派」。這種情勢有時對「原物料商品貨幣」有利，主因近月來石油、銅及其他原料價格上漲。