外資湧入 台幣強升1.21角收在31.34元

經濟日報／ 記者任珮云/台北報導
外資持續湧入帶動，新台幣兌美元匯價昨（25）日強勢走升，終場收在31.34元，升值1.21角，單日升幅0.39%，不僅升破31.4元關卡，更是1月30日以來近一個月收盤新高；單日升幅亦為1月29日以來最大。

台北及元太外匯市場總成交量維持20億美元以上水準，達20.225億美元，市場交投熱絡。

匯銀人士估計，外資昨日匯入近10億美元，為匯價提供主要支撐動能。匯銀主管指出，本周以來外資幾乎天天匯入逾10億美元，不過先前因壽險進場買匯，抵銷部分升值壓力，使新台幣升勢相對溫和。昨日壽險美元買盤轉弱，新台幣升值力道明顯釋放，盤中一度強升1.59角，下午盤見31.302元，逼近31.2字頭。

隨匯價快速走高，央行適度進場調節，升幅略為收斂，終場仍大幅升值1.21角，顯示市場偏多氣氛濃厚。

根據中央銀行統計，昨日主要亞幣多呈升值走勢，其中韓元勁升0.98%，表現居亞幣之冠，新台幣升幅0.39%居第二，表現相對強勢；此外，人民幣升0.26%，星元升0.22%，日圓升0.11%。今年以來以人民幣及星元升值幅度最大，分別升值1.77％及1.7%，新台幣僅升值0.31%，升值幅度落後主要亞幣。

匯銀人士分析，短線匯價走勢與台股表現高度連動。若台股今日延續漲勢，帶動外資匯入，新台幣盤中不排除升破31.3，甚至挑戰31.2元關卡。不過今日適逢月底，預料央行將於尾盤適度調節，以維持匯市穩定，預估收盤價在31.3元附近。

