購屋跨入千萬貸款時代
千萬房貸來臨；據金融聯徵中心最新2025年前三季新增房貸資料顯示，房市30至40歲購屋主力客群平均房貸金額首度攀升至1,003萬元新高，不僅較十年前大增逾350萬元，更同步宣告購屋正式跨入千萬房貸時代。
以區域來看，2025年前三季30至40歲購屋主力客群的新增房貸中，台北市十年增加462萬元、房貸增加金額為六都最多；不過以增幅來看，平均房貸金額增加近400萬元的桃園市，以增幅暴增近七成，狂甩台北市的36.8%幅度，房貸增速為六都最快，房貸增速居次的是台南市，去年前三季房貸金額達853萬元、年增率高達67%，高雄增速也近六成，平均新增房貸金額來到870萬元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年疫情爆發後，台商回流挹注資金動能，加上市場低利率的環境有利買方購屋，讓投資與自住需求同步湧現。
