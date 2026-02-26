購屋跨入千萬貸款時代

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

千萬房貸來臨；據金融聯徵中心最新2025年前三季新增房貸資料顯示，房市30至40歲購屋主力客群平均房貸金額首度攀升至1,003萬元新高，不僅較十年前大增逾350萬元，更同步宣告購屋正式跨入千萬房貸時代。

以區域來看，2025年前三季30至40歲購屋主力客群的新增房貸中，台北市十年增加462萬元、房貸增加金額為六都最多；不過以增幅來看，平均房貸金額增加近400萬元的桃園市，以增幅暴增近七成，狂甩台北市的36.8%幅度，房貸增速為六都最快，房貸增速居次的是台南市，去年前三季房貸金額達853萬元、年增率高達67%，高雄增速也近六成，平均新增房貸金額來到870萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年疫情爆發後，台商回流挹注資金動能，加上市場低利率的環境有利買方購屋，讓投資與自住需求同步湧現。

北市 疫情

相關新聞

5大銀行1月房貸量縮！利率2.327％ 創17年新高

中央銀行昨天公布一月五大銀行新承做放款加權平均利率為百分之二點○九一，較去年十二月的百分之二點一六三下降○點○七二個百分...

中信60周年 贊助台日棒球賽

中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60周年台日棒球國際交流賽」，首場賽事昨（25）日登場，由去年日本職棒總冠軍－...

一銀今年要招募520名新血

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出...

五大銀行新房貸利率升高

中央銀行昨（25）日公布年1月本國五大銀行新承作房貸利率則來到2.327%，續創2009年1月以來，總計17年以來新高。

華南金入選標普永續年鑑

華南金宣布，入選2026年標普全球永續發展年鑑銀行產業成員，並獲得「Industry Mover」殊榮，象徵其永續評比在...

