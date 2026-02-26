宏泰集團拿下台北101約15%股權

宏泰集團（1612）確定成為台北101本土最大民股股東。中央存保日前辦理中聯信託持有台北金融大樓（台北101）約15.1%股權公開標售，昨（25）日公告，因台北101股權標售案的優先承購人，已在2月25日函知不行使承購權，依投標須知規定，確定由宏泰集團旗下的呈達投資與宏泰人壽得標，得標金額每股38.72元，得標股數合計2億2,220萬5,095股，換算金額約86億元。

根據公告內容，此次標售的普通股合計約占台北101股權15.1%，持有人為中聯信託公司，並由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售。依規定，優先承購權人需在3月5日前回覆是否行使承購權。而中央存保昨日公告，優先承購權人已於2月25日函知不行使，因此得標人，宏泰集團依原決標結果完成承購。

宏泰集團每股得標價38.72元，得標股數合計2億2,220萬5,095股，總價約86億元，占台北101股權15.1%，並取得兩席董事；泛公股持股比重從原約七成降至不到六成，仍握有過半的主導權。

對此，宏泰人壽指出，此次參與台北金融大樓股權標售，是基於審慎評估後，進行具穩定收益的股權投資，符合公司長期穩健經營方向。依據保險法等相關規定，保險公司不得介入被投資公司的經營權，亦無法也不會代任何關係人發言。