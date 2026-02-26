華南金入選標普永續年鑑

華南金（2880）宣布，入選2026年標普全球永續發展年鑑銀行產業成員，並獲得「Industry Mover」殊榮，象徵其永續評比在所屬產業中顯著提升，也顯示華南金在標普全球企業永續發展評估（CSA）表現持續向卓越邁進，獲國際市場與投資者肯定。

在國內，華南金長期在永續評比中表現優異，已連續蟬聯TCSA台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業」，永續報告獎已連續十年入榜，近三年更獲白金獎最高榮譽，顯示在企業治理、社會責任及環境保護等面向均有卓越表現。

華南金將金融專業結合社會永續，與金融研訓院合作推出「金融共好公益計畫」，理財專業人員擔任「CoCo老師」走入小學，教導學生理財、風險管理、家庭財務分擔及防詐騙觀念，向下扎根金融教育，培養下一代基礎理財能力。

面對少子化與高齡化社會，華南金更進一步整合內部資源，推動全方位金融服務。

透過跨部門與跨領域輪調，提升同仁專業能力與視野，打造具多元技能的團隊，並與會計師、律師、人壽保險、投信及外資機構等合作，提供完整且精準的資產管理服務，協助客戶規劃家族財富傳承，實現資產與社會永續。

在環境面，華南金從2025年起與農業部林業試驗所合作，投入優質私有林地調查與養護，結合金融資源打造跨界ESG示範場域。

透過與私有林地主合作，累積可驗證自然效益資料，推動自然碳匯與生物多樣性，為台灣山林資源建立永續基礎，也展現金融業對環境責任的承擔。

華南金表示，入選標普全球永續年鑑是企業永續發展的重要里程碑。

公司將持續以「金融專業與永續結合」的華南風格，深化社會、環境與客戶價值，並透過創新方案與跨界合作，推動金融業務與永續理念並行，未來將持續展現卓越永續成績，為客戶、社會與環境帶來長期正向影響。