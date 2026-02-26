五大銀行新房貸利率升高

中央銀行昨（25）日公布年1月本國五大銀行新承作房貸利率則來到2.327%，續創2009年1月以來，總計17年以來新高。

央行指出，新青安專案貸款近尾聲，使元月五大銀行新承作購屋貸款呈現量縮價揚走勢。五大銀行為臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五家行庫。

央行經研處副處長葉盛表示，元月「新青年安心成家貸款」、「公教人員築巢優利貸」等低利率貸款比重明顯下降 ，低利率貸款占比降低，加權計算後推高整體購屋利率。元月五大銀行新承作房貸金額567.6億元，月減67.7億；新青安撥款金額由去年12月276億降至240億，占比則由43.45%降至42.36%，呈現連續二個月的下滑。去年11月新青安貸款占比達45.15%，之後就呈下滑走勢。分析占比下降原因分，可能和新青安專案貸款接近尾聲有關。

新青安專案貸款自2023年8月1日起實施，該貸款方案將於2026年7月31日結束申請，政府提供的利率補貼也將在此日期結束。市場熱度自開辦初期高峰回落，有需求者多已申請。此外，元月大台北地區房價指數為176.93，呈現月增年減的趨勢，月增0.94%，年減1.07%。

央行公布五大銀行新承作放款加權平均利率為2.091％，較去年12月的2.163％下降0.072個百分點，主因周轉金貸款利率下降。

元月五大銀行新承作放款減少最多的項目為周轉金貸款，月減1,361億元，葉盛表示，去年12月因年底公民營企業季節性資金需求較高，推高貸款基期，1月該需求消失，使周轉金貸款金額劇降。至於周轉金貸款利率降至2.04%，主要是 1月政府發放年終獎金，利率較低的政府借款金額增加超過1,000億元。