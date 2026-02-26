一銀今年要招募520名新血

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出520個職缺，多項起薪逾5萬元，MA首年即達百萬，攬才力道全面升溫。

第一銀行今年首場校園徵才活動將在3月4日在陽明交通大學舉行，招募涵蓋儲備核心人才（MA）、一般行員、徵授信經驗行員及理財人員等職缺。第一銀行並計畫於全台各大專院校巡迴13場大型徵才活動，擴大接觸跨領域優秀人才。

薪酬條件是最大亮點。MA首年年薪即破百萬，搭配完善培訓資源與多元業務輪調，協助新進員工快速累積跨領域經驗與金融專業；一般職缺起薪多項超過5萬元，展現銀行對核心與專業人才的重視。

海外布局也成為吸才利器。第一銀行在全球設有44個據點，橫跨歐洲、亞洲、美洲及大洋洲，為國內公股銀行之冠。表現優異且具發展潛力的員工可爭取外派機會，外派首年年薪最高上看250萬元，透過實務歷練培養國際競爭力。

除薪資外，銀行提供全方位員工關懷與職涯發展。每年固定辦理晉升與調薪，設有旅遊補助、健身房、多元社團及文康活動，鼓勵工作與生活兼顧。

同時推動人工好孕假、孕期交通津貼、生育補助、彈性工時及優於法令的家庭照護制度，打造性別友善與幸福職場。

第一銀行長期在人才培育與業務表現上獲肯定，榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，並在「台灣傑出金融業務菁業獎」海外發展、人力發展及數位金融三項評比獲優等，另奪下「國家品牌玉山獎」11項大獎，展現卓越實力。

招募需求遍及全台，報名自2月25日至3月31日，筆試預計在4月中下旬辦理。詳情請至台灣金融研訓院網站下載招募簡章並完成線上報名程序。

隨金融業數位轉型與海外擴張加速，第一銀行以高薪與國際歷練雙軌搶才，公股行庫人才戰火持續升溫。