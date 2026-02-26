一銀今年要招募520名新血

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行招募520名新血，搶才加碼海外舞台。第一銀行／提供
第一銀行招募520名新血，搶才加碼海外舞台。第一銀行／提供

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出520個職缺，多項起薪逾5萬元，MA首年即達百萬，攬才力道全面升溫。

第一銀行今年首場校園徵才活動將在3月4日在陽明交通大學舉行，招募涵蓋儲備核心人才（MA）、一般行員、徵授信經驗行員及理財人員等職缺。第一銀行並計畫於全台各大專院校巡迴13場大型徵才活動，擴大接觸跨領域優秀人才。

薪酬條件是最大亮點。MA首年年薪即破百萬，搭配完善培訓資源與多元業務輪調，協助新進員工快速累積跨領域經驗與金融專業；一般職缺起薪多項超過5萬元，展現銀行對核心與專業人才的重視。

海外布局也成為吸才利器。第一銀行在全球設有44個據點，橫跨歐洲、亞洲、美洲及大洋洲，為國內公股銀行之冠。表現優異且具發展潛力的員工可爭取外派機會，外派首年年薪最高上看250萬元，透過實務歷練培養國際競爭力。

除薪資外，銀行提供全方位員工關懷與職涯發展。每年固定辦理晉升與調薪，設有旅遊補助、健身房、多元社團及文康活動，鼓勵工作與生活兼顧。

同時推動人工好孕假、孕期交通津貼、生育補助、彈性工時及優於法令的家庭照護制度，打造性別友善與幸福職場。

第一銀行長期在人才培育與業務表現上獲肯定，榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，並在「台灣傑出金融業務菁業獎」海外發展、人力發展及數位金融三項評比獲優等，另奪下「國家品牌玉山獎」11項大獎，展現卓越實力。

招募需求遍及全台，報名自2月25日至3月31日，筆試預計在4月中下旬辦理。詳情請至台灣金融研訓院網站下載招募簡章並完成線上報名程序。

隨金融業數位轉型與海外擴張加速，第一銀行以高薪與國際歷練雙軌搶才，公股行庫人才戰火持續升溫。

第一銀行 職缺

延伸閱讀

蕭玉美接任華南永昌投信董座

新鮮人薪水開35K遭批「公司不是做慈善」 網見條件挺：妳值得更好

長榮航空釋出百名地勤職缺 起薪4.3萬大學畢業即可報名

雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

相關新聞

5大銀行1月房貸量縮！利率2.327％ 創17年新高

中央銀行昨天公布一月五大銀行新承做放款加權平均利率為百分之二點○九一，較去年十二月的百分之二點一六三下降○點○七二個百分...

中信60周年 贊助台日棒球賽

中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60周年台日棒球國際交流賽」，首場賽事昨（25）日登場，由去年日本職棒總冠軍－...

一銀今年要招募520名新血

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪突破百萬元，平均年薪達19個月，今年再釋出...

五大銀行新房貸利率升高

中央銀行昨（25）日公布年1月本國五大銀行新承作房貸利率則來到2.327%，續創2009年1月以來，總計17年以來新高。

華南金入選標普永續年鑑

華南金宣布，入選2026年標普全球永續發展年鑑銀行產業成員，並獲得「Industry Mover」殊榮，象徵其永續評比在...

購屋跨入千萬貸款時代

千萬房貸來臨；據金融聯徵中心最新2025年前三季新增房貸資料顯示，房市30至40歲購屋主力客群平均房貸金額首度攀升至1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。