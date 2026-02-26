中信60周年 贊助台日棒球賽

中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60周年台日棒球國際交流賽」，首場賽事昨（25）日登場，由去年日本職棒總冠軍－福岡軟銀鷹隊，對決擁有「百萬象迷」的中信兄弟棒球隊。今年適逢中國信託成立60周年，特別安排於台日職棒勁旅交鋒賽事上首播品牌形象影片「接棒篇」，吸引中國信託客戶、同仁及球迷朋友共襄盛舉。

中華民國棒球協會理事長暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託銀行董事長陳佳文、軟銀鷹社長後藤芳光、專務太田宏昭、首席棒球總管城島健司，以及鴻海科技集團（2317）發言人巫俊毅出席開球儀式。中信銀行董事長陳佳文致詞表示，中華棒協理事長辜仲諒曾提及，棒球是台灣人的驕傲、凝聚全民的心，是最值得投資的事業。中信本於企業社會責任投入資源厚植各級棒球、贊助國際賽事，助力國球發展更上一層樓，中信亦希望持續推廣與企業文化雷同的團結一致、遇強則強、永不放棄棒球精神，鼓勵各級選手透過棒球榮耀台灣。

中信60周年品牌影片「接棒篇」亦於本場賽事全球首播，記錄台灣棒球自1931年嘉義農林棒球隊（Kano Baseball Team, KANO）挺進甲子園的勇氣、1968年紅葉少棒隊開啟三級棒球熱潮，到1990年中華職棒大聯盟開打。台灣棒球一路歷經低潮，卻始終保持韌性，終於在2024年世界棒球12強賽（Premier 12）奪冠，長期深耕台灣棒球的中信一路相挺，從不缺席。為感謝中信同仁的付出，中信銀邀請數千名同仁進場觀賽。中信慈善基金會亦安排「愛接棒計畫」扶持之新竹縣關西國小、雲林縣馬光國小、屏東縣鶴聲國中棒球隊的師長、教練與球員觀賽。

中信為全台首家投入五級棒球運動推展的企業，繼去年贊助「北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合」、「中信盃台日高中棒球對抗賽」，今年贊助台日交流賽，透過台日棒球持續合作，推動亞洲棒球更上一層樓。