中工經營權戰火延燒！寶佳補申報 中工轟「心虛之舉」

寶佳、中工（2515）經營權大戰白熱化，寶佳旗下堡新投資25日緊急向主管機關提出補申報，將林文鵬律師列為中華工程股份之新增共同取得人，披露其持股高達 4,387,102 股一事，中工則發聲明質疑這是異常且疑似掩飾違法之舉動。

中工表示，該公司24日舉行記者會，公開揭露林文鵬律師等相關人士於重大訊息公開前，由零持股異常狂買本公司股票。堡新投資今日隨即遞案補申報，將林文鵬列入「共同取得人」，使成員由 15 人增至 16 人。

中工表示，沒有任何人會忘記自己有鉅額股票，此種「遭揭發後才趕緊補正」的行徑，是心虛之舉，更坐實了林文鵬律師從一開始即與寶佳集團併購行動站在同一陣線，涉嫌事前獲悉內線消息之合理懷疑。

中工指出，根據補申報資料，林文鵬律師個人持股竟達438萬餘股。以執業律師身分，在極短敏感期間內豪擲數千萬元鉅資狂買單一公司股票，龐大資金究竟從何而來？檢調單位、金管會及相關主管機關應展開深入追查，守護16萬名中工股東權益與資本市場秩序。

另外針對媒體報導「寶佳指林文鵬早已辭去中石化顧問職務」一事，中工表示，此非事實。中石化與鉅業法律事務所林文鵬律師之委任合約，於去年仍在有效期限內，林律師並未向中石化提出辭任。

中工表示，林文鵬律師在受任於中石化期間，卻協助寶佳集團併購關連公司（中工）並大量買進股票，此舉已嚴重違反《律師倫理規範》，構成高度利益衝突。中工將持續蒐集證據並移送主管機關、司法機關處理。