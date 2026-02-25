獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭任、代理人曝光

國泰人壽總經理劉上旗除了發信致內部員工之外，另傳訊息給高階主管，感謝其他國壽主管們的協助，並透露26日起，將由國泰人壽執行副總經理林昭廷代理總經理一職。

劉上旗將正式於3月6日辭任國壽總經理，他特別感謝所有高階主管過去9年的協助、共同完成諸多艱巨的任務與豐碩成果。他提到，從26日起，林昭廷將代理總經理職務，相信在其領導下，國壽可以創造更輝煌的10年。

劉上旗也提到，林昭廷過往在公司的新會計公報及監理制度接軌及財務績效戮力甚深，並希望負責業務系統和其他作業的主管們能成為其左右手，共同迎接新的機會與挑戰。

劉上旗說，未來仍會持續在金控集團內服務，國壽資源龐大，可能仍會有互相協力之處，最後叮囑主管們保重身體，注意健康。