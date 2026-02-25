5大銀行1月新承做房貸利率2.327% 創17年新高

快訊

中央社／ 台北25日電

中央銀行今天公布1月5大銀行新承做房貸金額為新台幣567.66億元，月減近68億元；房貸利率升至2.327%，創17年來新高。央行官員說明，新青安貸款、公教人員築巢優利貸等低利貸款比重下降，致使購屋貸款利率走揚。

央行統計，1月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.091%，較去年12月的2.163%下降0.072個百分點，主因為週轉金貸款利率下降。

進一步觀察各類貸款中最受矚目的購屋貸款，1月5大銀行新承做房貸金額為567.66億元，月減67.74億元，央行經研處副處長葉盛說明，六都1月建物買賣移轉棟數較上月減少8.3%，使購屋貸款金額微幅下滑。

利率方面，1月新承做房貸利率升至2.327%，月增0.029個百分點，寫下民國98年1月以來新高。葉盛解釋，利率較低的新青安貸款與公教人員築巢優利貸承做比重明顯下降，進而推升整體加權平均利率。

葉盛指出，5大銀行新承做新青安房貸從276億元降至240億元，占比自43.45%降至42.36%，為去年11月占比達高點（45.15%）之後，連續2個月下滑，推估新青安政策進入尾聲，熱度不如過往，「可能會去借的人已經借了」。

在週轉金貸款部分，5大銀行新承做金額為8973.5億元，月減1361億元，利率下滑至2.04%，月減0.083個百分點。葉盛表示，因去年12月是國曆年底，公民營企業季節性資金需求較多，12月基期較高所致；至於利率下降原因，為政府1月發放年終獎金，利率較低的政府借款增加，企業貸款反而減少。

