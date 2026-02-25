宏泰砸86億元確定拿下台北101股權15% 每股得標價38.72元
中央存保25日公告，因台北101股權標售案的優先承購人，已在2月25日函知不行使承購權，依投標須知規定，原得標人宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽最終完成承購。
宏泰集團每股得標價38.72元，得標股數合計2億2,220萬5,095股，總價約86億元，佔台北101股權15.1%。
中央存保是以接管人身分辦理此次標售。依規定，優先承購權人需在3月5日前回覆是否行使承購權。
中央存保今日公告，優先承購權人已於2月25日通知不行使，因此得標人，宏泰集團依原決標結果完成承購。
