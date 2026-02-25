國壽人事異動！總經理劉上旗辭任 國泰金：另有任用

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰人壽今日發布重要人事異動，總經理劉上旗辭任。國泰金表示，因階段性任務已經完成，集團另有任用。而國泰人壽會召開董事會決議新任總經理人選。圖／本報資料照片
國泰人壽今日發布重要人事異動，總經理劉上旗辭任，國泰金表示，階段性任務已經完成，集團另有任用。而國泰人壽會召開董事會決議新任總經理人選。

1964年出生的劉上旗，具備國外留學背景，加上曾在外銀歷練過，工作講求效率，因此進入國壽後一路從經理、協理高升至總經理，公司內部都知道他深受蔡宏圖信任。

此外，劉上旗有台大財金碩士的背景，過去主要操盤國壽台股部位，加上後來組織改造任務也落在其身上，可以說劉上旗不論是投資或是對整體業務都有相當的熟悉度。也因此，市場人士認為，劉上旗後續應有任用，接任金控投資長也是選項之一。

國泰金近一年人事變動不少，包括國泰投信董事長張錫去年7月公告申請退休，由國泰世華銀行總經理李偉正接任。此外，國泰金控投資長、有「外資天后」之稱的程淑芬，去年底也卸任投資長轉聘為資深顧問。

國壽去年全年稅後純益達565.5億元，全年新契約CSM更超過900億元，今年1月接軌IFRS 17和TIS之後，稅後純益達86.5億元，表現亮眼。

