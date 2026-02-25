快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

連假跨行轉帳金額飆破1,900億元 行動銀行占比逾七成最受青睞

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行統計，今(115)年春節前最後1個營業日全體金融機構留存跨行清算資金高達5,434億元，金融機構留存充足跨行清算資金，充裕支應跨行提款及轉帳交易所需。今年連假期間跨行交易(包括提款及轉帳)共計2,604億元、筆數2,053萬筆，其中跨行轉帳金額飆破1,900億元，行動銀行占比逾七成最受青睞。

今年連假期間ATM跨行提款計702億元、筆數842萬筆，跨行轉帳(包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,902億元、筆數1,211萬筆；跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，與上年持平。

觀察ATM跨行提款集中於人口稠密之都會區，連假期間ATM跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占逾全部ATM跨行提款交易之6成。

春節期間整體(包括跨行及自行)交易中，轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。在提款部分，ATM提款計1,610億元(占整體交易之35%)，其中自行提款908億元，跨行提款702億元。 轉帳部分：轉帳合計3,004億元(占整體交易之65%)，其中自行轉帳1,102億元，跨行轉帳1,902億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為329億元、420億元及2,255億元，其中行動銀行占比逾7成，顯示大眾持續偏好使用行動支付。

銀行 ATM

延伸閱讀

228連假看什麼？日本恐怖神片「戲外靈異事件」一樣驚悚　NCT泰容專屬電影西珍妮別錯過

全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

連假牙痛怎麼辦？牙醫教「4招」緊急自救法 提醒收假務必檢查

台南卡比胖拉小提燈萌翻 228連假多處埤塘景區限量免費發送

相關新聞

國壽人事異動！總經理劉上旗辭任 國泰金：另有任用

國泰人壽今日發布重要人事異動，總經理劉上旗辭任，國泰金表示，階段性任務已經完成，集團另有任用。而國泰人壽會召開董事會決議...

獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭職 致內部員工信件曝光

25日驚傳國泰人壽總經理劉上旗辭職消息，他並發布公司內部信件給員工提及，國壽去年財務和業務成績亮眼，並在今年順利接軌IF...

寶佳遭揭發才補申報？中工質疑：欲蓋彌彰、事後補正難掩內線疑雲

中工（2515）、寶佳集團經營權大戰看開打，中工24日正式對三家委託書通路商高層及寶佳關係人和律師等十人提告。中工25日...

宏泰砸86億元確定拿下台北101股權15% 每股得標價38.72元

中央存保25日公告，因台北101股權標售案的優先承購人，已在2月25日函知不行使承購權，依投標須知規定，原得標人宏泰集團...

中工寶佳大戰開打...三家通路商發聲明：絕無違反商業倫理

中工（2515）槓上寶佳集團，針對中工2月24日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管...

國泰人壽總經理劉上旗辭任 集團另有任用

國泰金控（2882）25日代子公司國泰人壽發布重大訊息指出，國泰人壽總經理劉上旗因集團職務調整，辭任總經理一職，職務調整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。