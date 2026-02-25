連假跨行轉帳金額飆破1,900億元 行動銀行占比逾七成最受青睞

央行統計，今(115)年春節前最後1個營業日全體金融機構留存跨行清算資金高達5,434億元，金融機構留存充足跨行清算資金，充裕支應跨行提款及轉帳交易所需。今年連假期間跨行交易(包括提款及轉帳)共計2,604億元、筆數2,053萬筆，其中跨行轉帳金額飆破1,900億元，行動銀行占比逾七成最受青睞。

今年連假期間ATM跨行提款計702億元、筆數842萬筆，跨行轉帳(包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,902億元、筆數1,211萬筆；跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，與上年持平。

觀察ATM跨行提款集中於人口稠密之都會區，連假期間ATM跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占逾全部ATM跨行提款交易之6成。

春節期間整體(包括跨行及自行)交易中，轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。在提款部分，ATM提款計1,610億元(占整體交易之35%)，其中自行提款908億元，跨行提款702億元。 轉帳部分：轉帳合計3,004億元(占整體交易之65%)，其中自行轉帳1,102億元，跨行轉帳1,902億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為329億元、420億元及2,255億元，其中行動銀行占比逾7成，顯示大眾持續偏好使用行動支付。