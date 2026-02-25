萬年清董事改選完成 上曜集團張祐銘接任董事長

工業廢水處理廠萬年清（6624）經營權異動，25日召開股東臨時會全面改選董事，世紀民生（5314）取得4席董事入主經營層。董事會推舉上曜集團董事長張祐銘出任萬年清董事長，原董事長何家慶留任董事，並暫代退休總經理張湘棋之職務。

萬年清此次股東臨時會提前全面改選，選出4席董事及3席獨立董事。新任法人董事全數由世紀民生科技股份有限公司包辦，代表人包括張祐銘、上曜建設總經理曾鵬光、星雲電腦法人代表何偉銘，以及原董事長何家慶。隨著世紀民生取得過半席次，萬年清正式納入上曜集團旗下產業布局。

除了董事會換血，萬年清同步公告總經理張湘棋因退休離職，職務由何家慶暫代。張祐銘目前擔任上曜、永捷、世紀民生、信立等多家上市櫃公司董事長，市場預期納入萬年清後將整合集團資源，投入工業汙水處理及綠能環保市場。