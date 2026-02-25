快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭職 致內部員工信件曝光

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽總經理劉上旗。記者葉信菉／攝影
國泰人壽總經理劉上旗。記者葉信菉／攝影

25日驚傳國泰人壽總經理劉上旗辭職消息，他並發布公司內部信件給員工提及，國壽去年財務和業務成績亮眼，並在今年順利接軌IFRS 17和TIS，勉勵國壽員工辛勤的工作而得來良好的經營成果與體質提升，並透露3月6日辭任總經理之後，仍會在金控集團內任職，「相信有很多協作的機會」。

劉上旗說，2017年擔任國壽總經理迄今，學習如何領導如此龐大的組織，慶幸國壽有優秀的員工在過去9年同甘共苦，除了在業績之外，無論是公平待客、通路升級、數位轉型、永續承諾及大大小小的專案，即使面對許多挑戰及不確定性，都能一起突破難關，並獲得豐碩的成果，也得到很多國內外的肯定。

劉上旗提到，在董事長、副董事長及新任總經理的帶領下，國泰人壽將持續實踐「大樹為你撐傘，讓人生總是好天氣」的使命，為員工、保戶及社會創造更大的福祉。「希望秉持龍馬精神，最終必能馬到成功」。

總經理 國壽 國泰人壽

延伸閱讀

國泰人壽總經理劉上旗辭任 集團另有任用

六壽險業者 國壽1月最賺

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉「這例子」力挺：完成心願才是目的

看見幸福台灣／國泰人壽支持逆風劇團反毒劇 關懷邊緣青少年

相關新聞

國壽人事異動！總經理劉上旗辭任 國泰金：另有任用

國泰人壽今日發布重要人事異動，總經理劉上旗辭任，國泰金表示，階段性任務已經完成，集團另有任用。而國泰人壽會召開董事會決議...

獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭職 致內部員工信件曝光

25日驚傳國泰人壽總經理劉上旗辭職消息，他並發布公司內部信件給員工提及，國壽去年財務和業務成績亮眼，並在今年順利接軌IF...

寶佳遭揭發才補申報？中工質疑：欲蓋彌彰、事後補正難掩內線疑雲

中工（2515）、寶佳集團經營權大戰看開打，中工24日正式對三家委託書通路商高層及寶佳關係人和律師等十人提告。中工25日...

宏泰砸86億元確定拿下台北101股權15% 每股得標價38.72元

中央存保25日公告，因台北101股權標售案的優先承購人，已在2月25日函知不行使承購權，依投標須知規定，原得標人宏泰集團...

中工寶佳大戰開打...三家通路商發聲明：絕無違反商業倫理

中工（2515）槓上寶佳集團，針對中工2月24日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管...

國泰人壽總經理劉上旗辭任 集團另有任用

國泰金控（2882）25日代子公司國泰人壽發布重大訊息指出，國泰人壽總經理劉上旗因集團職務調整，辭任總經理一職，職務調整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。