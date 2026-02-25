獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭職 致內部員工信件曝光

25日驚傳國泰人壽總經理劉上旗辭職消息，他並發布公司內部信件給員工提及，國壽去年財務和業務成績亮眼，並在今年順利接軌IFRS 17和TIS，勉勵國壽員工辛勤的工作而得來良好的經營成果與體質提升，並透露3月6日辭任總經理之後，仍會在金控集團內任職，「相信有很多協作的機會」。

劉上旗說，2017年擔任國壽總經理迄今，學習如何領導如此龐大的組織，慶幸國壽有優秀的員工在過去9年同甘共苦，除了在業績之外，無論是公平待客、通路升級、數位轉型、永續承諾及大大小小的專案，即使面對許多挑戰及不確定性，都能一起突破難關，並獲得豐碩的成果，也得到很多國內外的肯定。

劉上旗提到，在董事長、副董事長及新任總經理的帶領下，國泰人壽將持續實踐「大樹為你撐傘，讓人生總是好天氣」的使命，為員工、保戶及社會創造更大的福祉。「希望秉持龍馬精神，最終必能馬到成功」。