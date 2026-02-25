獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭職 致內部員工信件曝光
25日驚傳國泰人壽總經理劉上旗辭職消息，他並發布公司內部信件給員工提及，國壽去年財務和業務成績亮眼，並在今年順利接軌IFRS 17和TIS，勉勵國壽員工辛勤的工作而得來良好的經營成果與體質提升，並透露3月6日辭任總經理之後，仍會在金控集團內任職，「相信有很多協作的機會」。
劉上旗說，2017年擔任國壽總經理迄今，學習如何領導如此龐大的組織，慶幸國壽有優秀的員工在過去9年同甘共苦，除了在業績之外，無論是公平待客、通路升級、數位轉型、永續承諾及大大小小的專案，即使面對許多挑戰及不確定性，都能一起突破難關，並獲得豐碩的成果，也得到很多國內外的肯定。
劉上旗提到，在董事長、副董事長及新任總經理的帶領下，國泰人壽將持續實踐「大樹為你撐傘，讓人生總是好天氣」的使命，為員工、保戶及社會創造更大的福祉。「希望秉持龍馬精神，最終必能馬到成功」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。