寶佳遭揭發才補申報？中工質疑：欲蓋彌彰、事後補正難掩內線疑雲

中工（2515）、寶佳集團經營權大戰看開打，中工24日正式對三家委託書通路商高層及寶佳關係人和律師等十人提告。中工25日再度針對堡新投資補申報一事發聲明，並指出，事後補正難掩內線疑雲，籲檢調即刻徹查資金來源。

中工表示，針對堡新投資於25日緊急向主管機關提出補申報，將林文鵬律師列為中工股份之「新增共同取得人」，並披露其持股高達4,387,102 股一事，本公司針對此一異常且疑似掩飾違法之舉動，發表三點嚴正聲明。

第一、 事後補申報難掩內線交易疑慮，急於補救實屬心虛之舉

本公司甫於昨日召開記者會，公開揭露林文鵬律師等相關人士於重大訊息公開前，由「零持股」異常狂買本公司股票。孰料堡新投資今日隨即遞案補申報，將林文鵬列入「共同取得人」，使成員由 15 人增至 16 人。

本公司強烈質疑，沒有任何人會忘記自己有鉅額股票，然此種「遭揭發後才趕緊補正」的行徑，明顯是為掩飾涉嫌內線交易之實。此舉更坐實了林文鵬律師從一開始即與寶佳集團併購行動站在同一陣線，涉嫌事前獲悉內線消息之合理懷疑。本公司重申：行政上的「補申報」絕無法洗白其事前涉嫌「內線交易」與「操縱股價」之違法本質。

第二、 鉅額購股資金來源不明，籲請檢調徹查背後金流與人頭帳戶

根據補申報資料，林文鵬律師個人持股竟達 438 萬餘股。以執業律師身分，在極短敏感期間內豪擲數千萬元鉅資狂買單一公司股票，其龐大資金究竟從何而來？背後是否有特定勢力提供奧援，利用其律師身分作為操作市場的人頭帳戶？

本公司強烈呼籲檢調單位、金管會及相關主管機關，應立即針對林文鵬律師之證券帳戶及資金流向展開深入追查。唯有釐清「錢從哪裡來」，才能揪出隱身幕後的市場黑手，守護 16 萬名中工股東權益與資本市場秩序。

針對媒體報導「寶佳指林文鵬早已辭去中石化顧問職務」一事，本公司嚴正澄清，此非事實。中石化與鉅業法律事務所林文鵬律師之委任合約，於去年仍在有效期限內，林律師並未向中石化提出辭任。林文鵬律師在受任於中石化期間，卻協助寶佳集團併購關連公司（中工）並大量買進股票，此舉已嚴重違反《律師倫理規範》，構成高度利益衝突。

中工強調，將持續蒐集證據並移送主管機關、司法機關處理，對於任何破壞市場秩序之行為，絕對追究到底，絕不寬貸。