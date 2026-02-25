快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

中工寶佳大戰開打...三家通路商發聲明：絕無違反商業倫理

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
中工（2515）槓上寶佳集團，針對中工2月24日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司25日發布聲明稿並強調，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為。圖為中工董事長周志明。圖／本報資料照片
中工（2515）槓上寶佳集團，針對中工2月24日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司25日發布聲明稿並強調，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為。圖為中工董事長周志明。圖／本報資料照片

中工（2515）槓上寶佳集團，針對中工2月24日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司25日發布聲明稿並強調，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為。

三家公司（下稱「本公司等」）聲明四大點。

第一、本公司等與中華工程股份有限公司之股東會顧問服務，於114年5月29日中華工程114年度股東常會結束時即已履行完畢，此後本公司等與中華工程間未曾再延續原約或締結任何委任契約。中華工程所稱「合約存續期間利用職務知悉內幕消息並私下佈局」之說法，顯與客觀事實不符，並屬誤導性陳述。

第二、中華工程另指稱本公司等於114年10月27日「突然通知終止長期委任關係」，亦與事實不符。於該時點雙方既無任何有效存續之委任契約，自無所謂「終止委任」之問題。

第三、將已履行完畢之委任關係刻意包裝為仍在存續之契約，並據以對外提出指控，已造成市場重大誤解，並對本公司等之商譽與名譽權益造成損害。

第四、本公司等長期以來均以誠信經營為根本，秉持專業與自律原則從事業務，並高度重視受託責任、商業秩序與市場信賴。對於維護公平透明之資本市場環境及健全公司治理機制，本公司等一向恪遵相關法令與產業規範，亦持續以審慎態度自我要求。

本公司等重申，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為，對於任何試圖以不實時間軸與錯誤事實框架誤導市場之行為，本公司等無法接受。

資本市場 契約

延伸閱讀

中工之爭你來我往！寶佳補申報林文鵬為共同取得人 中工再質疑內線疑雲

捍衛股權！中工提告「泛寶佳」集團 股價重挫

中工經營權之爭／中工一次告十人 咬寶佳集團內線交易

中工經營權之爭／最難攻城池 遇上最難纏對手

相關新聞

國壽人事異動！總經理劉上旗辭任 國泰金：另有任用

國泰人壽今日發布重要人事異動，總經理劉上旗辭任，國泰金表示，階段性任務已經完成，集團另有任用。而國泰人壽會召開董事會決議...

獨家／國泰人壽總經理劉上旗辭職 致內部員工信件曝光

25日驚傳國泰人壽總經理劉上旗辭職消息，他並發布公司內部信件給員工提及，國壽去年財務和業務成績亮眼，並在今年順利接軌IF...

寶佳遭揭發才補申報？中工質疑：欲蓋彌彰、事後補正難掩內線疑雲

中工（2515）、寶佳集團經營權大戰看開打，中工24日正式對三家委託書通路商高層及寶佳關係人和律師等十人提告。中工25日...

宏泰砸86億元確定拿下台北101股權15% 每股得標價38.72元

中央存保25日公告，因台北101股權標售案的優先承購人，已在2月25日函知不行使承購權，依投標須知規定，原得標人宏泰集團...

中工寶佳大戰開打...三家通路商發聲明：絕無違反商業倫理

中工（2515）槓上寶佳集團，針對中工2月24日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管...

國泰人壽總經理劉上旗辭任 集團另有任用

國泰金控（2882）25日代子公司國泰人壽發布重大訊息指出，國泰人壽總經理劉上旗因集團職務調整，辭任總經理一職，職務調整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。