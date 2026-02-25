中工寶佳大戰開打...三家通路商發聲明：絕無違反商業倫理

中工（2515）槓上寶佳集團，針對中工2月24日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司25日發布聲明稿並強調，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為。

三家公司（下稱「本公司等」）聲明四大點。

第一、本公司等與中華工程股份有限公司之股東會顧問服務，於114年5月29日中華工程114年度股東常會結束時即已履行完畢，此後本公司等與中華工程間未曾再延續原約或締結任何委任契約。中華工程所稱「合約存續期間利用職務知悉內幕消息並私下佈局」之說法，顯與客觀事實不符，並屬誤導性陳述。

第二、中華工程另指稱本公司等於114年10月27日「突然通知終止長期委任關係」，亦與事實不符。於該時點雙方既無任何有效存續之委任契約，自無所謂「終止委任」之問題。

第三、將已履行完畢之委任關係刻意包裝為仍在存續之契約，並據以對外提出指控，已造成市場重大誤解，並對本公司等之商譽與名譽權益造成損害。

第四、本公司等長期以來均以誠信經營為根本，秉持專業與自律原則從事業務，並高度重視受託責任、商業秩序與市場信賴。對於維護公平透明之資本市場環境及健全公司治理機制，本公司等一向恪遵相關法令與產業規範，亦持續以審慎態度自我要求。

本公司等重申，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為，對於任何試圖以不實時間軸與錯誤事實框架誤導市場之行為，本公司等無法接受。