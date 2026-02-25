國泰人壽總經理劉上旗辭任 集團另有任用
國泰金控（2882）25日代子公司國泰人壽發布重大訊息指出，國泰人壽總經理劉上旗因集團職務調整，辭任總經理一職，職務調整生效日為3月6日，至於繼任人選則需待董事會決議。
國泰金控表示，子公司國壽劉上旗總經理階段性任務已經完成，集團另有任用。國泰人壽將依法規程序召開董事會決議新總經理人選，屆時將以董事會決議為準。
劉上旗帶領國壽繳出亮眼成績單，去年全年稅後純益達565.5億元，全年新契約CSM更超過900億元，今年1月接軌IFRS 17和TIS之後，稅後純益達86.5億元，新契約CSM則年成長逾30％，單月貢獻達100億元，新契約保費收入達368億元。
劉上旗具備商務、財務、會計、金融、國外投資等專業知識，並具備保險、證券、醫療等多元產業經驗，職務調整後的動向令外界好奇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。