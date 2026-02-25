國泰人壽總經理劉上旗辭任 集團另有任用

國泰金控（2882）25日代子公司國泰人壽發布重大訊息指出，國泰人壽總經理劉上旗因集團職務調整，辭任總經理一職，職務調整生效日為3月6日，至於繼任人選則需待董事會決議。

國泰金控表示，子公司國壽劉上旗總經理階段性任務已經完成，集團另有任用。國泰人壽將依法規程序召開董事會決議新總經理人選，屆時將以董事會決議為準。

劉上旗帶領國壽繳出亮眼成績單，去年全年稅後純益達565.5億元，全年新契約CSM更超過900億元，今年1月接軌IFRS 17和TIS之後，稅後純益達86.5億元，新契約CSM則年成長逾30％，單月貢獻達100億元，新契約保費收入達368億元。

劉上旗具備商務、財務、會計、金融、國外投資等專業知識，並具備保險、證券、醫療等多元產業經驗，職務調整後的動向令外界好奇。