華南金永續衝最快 入選標普年鑑

華南金（2880）今宣布，入選2026年標普全球永續發展年鑑銀行業成員，並獲「Industry Mover」殊榮，象徵永續評比名次大幅躍升。這也是華南金在標普全球企業永續評估（CSA）表現持續精進的具體成果。

除國際肯定外，華南金近年在國內永續獎項同樣穩居前段班。已連續獲頒TCSA台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業」，永續報告獎更連十年入榜，近三年皆拿下最高榮譽白金獎。

在社會面，華南銀行與金融研訓院合作推動「金融共好公益計畫」，由理專走入小學擔任「CoCo老師」，傳授理財、風險與防詐觀念，向下扎根金融教育。

同時因應少子化與高齡化趨勢，整合跨域專業團隊，強化家族資產傳承與財富管理服務。

環境面布局也同步展開。華南銀行自2025年起與農業部林業試驗所合作，投入私有林地調查與養護，推動自然碳匯與生物多樣性，結合金融資源打造ESG示範場域，為山林永續奠基。

整體來看，華南金此次不僅入選年鑑，更以評比進步幅度脫穎而出，凸顯其永續策略從制度建置走向實質成效，成為銀行業轉型的指標案例。