快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

華南金永續衝最快 入選標普年鑑

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

華南金（2880）今宣布，入選2026年標普全球永續發展年鑑銀行業成員，並獲「Industry Mover」殊榮，象徵永續評比名次大幅躍升。這也是華南金在標普全球企業永續評估（CSA）表現持續精進的具體成果。

除國際肯定外，華南金近年在國內永續獎項同樣穩居前段班。已連續獲頒TCSA台灣企業永續獎「台灣100大永續典範企業」，永續報告獎更連十年入榜，近三年皆拿下最高榮譽白金獎。

在社會面，華南銀行與金融研訓院合作推動「金融共好公益計畫」，由理專走入小學擔任「CoCo老師」，傳授理財、風險與防詐觀念，向下扎根金融教育。

同時因應少子化與高齡化趨勢，整合跨域專業團隊，強化家族資產傳承與財富管理服務。

環境面布局也同步展開。華南銀行自2025年起與農業部林業試驗所合作，投入私有林地調查與養護，推動自然碳匯與生物多樣性，結合金融資源打造ESG示範場域，為山林永續奠基。

整體來看，華南金此次不僅入選年鑑，更以評比進步幅度脫穎而出，凸顯其永續策略從制度建置走向實質成效，成為銀行業轉型的指標案例。

永續 華南銀行 華南金

延伸閱讀

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

美股隨AI信心逆轉反彈 超微奪Meta大單飆漲 8.8%軟體股擺脫拋售潮

李耀卿退休 蕭玉美接掌華南金總經理

「詐騙騙不到你」 台東警創作歌曲宣導防詐

相關新聞

台股「飆馬」VS. 新台幣「馴馬」 關鍵因素曝

台股25日氣勢如虹，早盤大漲逾400點，指數首度站上「3萬5」整數關卡，改寫歷史新高紀錄。外資前一交易日大舉加碼627....

新台幣響應台股表現...勁揚1.21角 收在31.34元 創近兩個半月新高

台股一路上攻，新台幣匯價共同響應，今日在外資匯入下，勁揚1.21角，衝破31.4元大關，收在31.34元，成交量13.1...

去年前三季逾30歲青年購屋貸款首破千萬 較十年前多扛350萬元

根據台灣房屋集團統計金融聯徵中心新增房貸資料顯示，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升至1,00...

兆豐票券董座接替人選尚未決定 由總經理陳適毅暫代

隨著前兆豐票券董事長蕭玉美接任華南金控（2880）總座，兆豐票券董座一職也出現懸缺，據了解，由於接替人選仍尚未決定，因此...

勞保局公布欠繳保費 四家職業工會上榜

據勞保局統計截至2月23日，有四家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送...

瑞銀：今年黃金將觸及6,200美元 9月底前 Fed 有望降息兩次、每次1碼

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。