國發會：綠能AI算力中心擬納重大公建 5年免營所稅

政府推動「兆元投資國家發展方案」，加速法規鬆綁，盼簡化流程、提供誘因。國發會今天指出，正研擬拓增重大公共建設適用租稅優惠範疇，除了降低長照列入重大公建的門檻，也希望將綠能、AI算力中心納入，預計115年底前完成。

國發會官員說明，依據促參法，參與重大公共建設的民間機構，可享5年免納營利事業所得稅的租稅優惠；為了強化投資誘因，正規劃拓增重大公共建設適用租稅優惠範疇。

國發會今天發布新聞稿指出，擬將影視音設施、綠能設施及數位建設納入重大公共建設，預計增訂住宿長期照顧服務機構的重大公共建設範圍，並將公費安置床位比率由30%調降至15%，降低長照列入重大公建門檻。數位建設部分，研擬將AI算力中心納入重大公共建設範圍。

國發會官員說明，財政部現行重大公共建設範圍並未列入影視音設施、綠能、數位建設，而減免營所稅對投資者是很大誘因，基於強化文化發展、能源轉型以及把握AI商機等考量，請相關部會研擬納入重大公共建設的做法，進行稅式支出評估後，提交給財政部審核，預計115年底前完成。

另外，國發會法規調適也排除保險業投融資管理限制。國發會說明，保險業配合政策投資公共建設，得排除適用資貸背保準則，且如透過設立特殊目的公司（SPV）持有公共建設標的，該SPV如無實質營運活動，保險業得免依相關內稽內控規定辦理，降低管理成本。另考量公共建設領域專業人才不易尋覓，調整放寬保險公司派任子公司獨董限制，利於運用公建專業人才。

國發會指出，為了聚焦數位及綠能策略性產業，優化民間資金參與的投融資條件，今年上半年預計成立投資國家建設單一平台，整合促參、法規調適、基礎建設認定、政府永續債等跨部會資源，積極拓增促參案源，創建經濟成長新活水。