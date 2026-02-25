7成員工年薪破百萬！第一銀行今年要招520人

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業搶才升溫，第一銀行端出高薪與海外舞台攬才。據一銀內部統計，已有逾七成員工年薪破百萬、平均年薪達19個月，今年預計將再招募520人，多項職缺起薪逾5萬元，MA首年即達百萬，公股行庫人才戰全面升溫。

第一銀行今宣布啟動今年首波徵才，3月4日自陽明交通大學開跑，並巡迴全台13場校園徵才活動。此次招募涵蓋MA、一般行員、徵授信經驗行員及理財人員等職缺，預計延攬520名新血。

薪酬條件成為最大亮點。平均年薪達19個月以上，逾七成員工年薪突破百萬元，其中MA首年年薪即破百萬，多項職務起薪逾5萬元，強化對跨域與數位人才的吸引力。

海外布局亦為攬才關鍵。第一銀行在全球設有44個據點，橫跨歐亞美及大洋洲，為公股銀行之冠。表現優異者可爭取外派機會，外派首年年薪最高上看250萬元。

除薪資外，銀行強調每年固定辦理晉升與調薪機制，並提供旅遊補助、社團活動及彈性工時等措施，同時推動優於法令的生育與家庭照護制度，強化留才。

報名期間自2月25日至3月31日，預計4月中下旬筆試。隨金融業數位轉型與海外擴張加速，公股行庫以高薪與國際歷練雙軌出擊，搶才戰火持續升溫。

