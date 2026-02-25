玉山00988B 鎖定高票息 月月有收益

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

玉山嚴選非投債ETF（00988B）將回歸債券配息本質，玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，透過「鎖定高票息」的月配息設計，嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF，從上千檔成熟市場國家企業於美國發行之非投資級債中，挑選符合流通性高、鎖定固定票息等條件，最後再透過市值加權，精選出100檔以上非投資等級債券。

此外，葉家榮說明，統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率，近10年平均殖利率達到8%以上，成為兼具收益性與成長潛力的核心資產，適合於資產配置中扮演關鍵角色，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率僅約6.8%，全球投等債同期間更只有3.3%。

再者，從近10年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追蹤指數累積報酬達93.9%，明顯提升「存債感」，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。

葉家榮表示，看好成熟市場企業的獲利表現較佳，違約率較低，以美國企業為例，過去10年平均違約率僅2.5%，歐洲企業更只有1.7%，信用風險相對可控。

因此在選券上，00988B追蹤指數百分百布局成熟國家發行之債券，且著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌，8成以上標的都集中於美國企業，配合監控風險條件，00988B追蹤指數過去10年平均違約率只有0.8%。

為了讓投資人資金運用更具彈性，且回歸債券資產具有息收之優勢，葉家榮表示，00988B採取月配息機制，預計3月2日開始募集，3月16日報請成立之後，最快將於6月首次配息，未來以月月配息方式，搭配00988B追蹤指數嚴選高票息之特性，提升投資人對於債券ETF的存債感。

