新台幣響應台股表現...勁揚1.21角 收在31.34元 創近兩個半月新高

台股一路上攻，新台幣匯價共同響應，今日在外資匯入下，勁揚1.21角，衝破31.4元大關，收在31.34元，成交量13.19億美元，匯價創近兩個半月新高。

匯銀主管表示，早盤新台幣有陸續有外資匯入，出口商則延續年前的拋匯力道，新台幣欲小不易，盤中最高升到31.302元，只差一步就突破31.3元。不過，接近收盤匯價升幅有所收斂。

匯銀主管分析，央行盤中調節力道不強，主要讓匯價隨市場需求變動，然而在台股幾乎成為「全球最強」的情況下，資金匯入力道也一天比一天強，新台幣農曆春節過去，已經連續三天升值，更創下兩個半月的新高，後續股匯依舊連動，只要台股不死，匯價仍有上攻空間，短線上看31元都有機會。