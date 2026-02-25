去年前三季逾30歲青年購屋貸款首破千萬 較十年前多扛350萬元

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據台灣房屋集團統計金融聯徵中心新增房貸資料顯示，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升至1,003萬元，正式跨入千萬房貸時代，且相較十年前足足增加逾350萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年疫情爆發後，台商回流挹注資金動能，加上市場低利環境推升購屋能力，投資與自住需求同步湧現。

她分析，2021~2024年房市再受科技產業擴廠題材發酵，新青安貸款資金助長買氣升溫，中南部房價快速走揚，又因建築成本攀升，使新案價格全面墊高，進一步推升平均房貸金額，形成2020年後房貸曲線斜率明顯加速走高的格局。

張旭嵐指出，隨著央行七度調整信用管制措施，在政策調控下，市場交易動能逐步降溫，部分屋主在議價率及讓價成數上釋出善意，加上年輕客群購屋總價預算偏保守，2025年平均房貸規模雖仍維持高檔，整體壓力仍沉重，但年增幅度已明顯收斂，從過去的急漲轉而減速收斂。

