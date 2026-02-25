去年前三季逾30歲青年購屋貸款首破千萬 較十年前多扛350萬元
根據台灣房屋集團統計金融聯徵中心新增房貸資料顯示，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升至1,003萬元，正式跨入千萬房貸時代，且相較十年前足足增加逾350萬元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年疫情爆發後，台商回流挹注資金動能，加上市場低利環境推升購屋能力，投資與自住需求同步湧現。
她分析，2021~2024年房市再受科技產業擴廠題材發酵，新青安貸款資金助長買氣升溫，中南部房價快速走揚，又因建築成本攀升，使新案價格全面墊高，進一步推升平均房貸金額，形成2020年後房貸曲線斜率明顯加速走高的格局。
張旭嵐指出，隨著央行七度調整信用管制措施，在政策調控下，市場交易動能逐步降溫，部分屋主在議價率及讓價成數上釋出善意，加上年輕客群購屋總價預算偏保守，2025年平均房貸規模雖仍維持高檔，整體壓力仍沉重，但年增幅度已明顯收斂，從過去的急漲轉而減速收斂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。