去年前三季逾30歲青年購屋貸款首破千萬 較十年前多扛350萬元

根據台灣房屋集團統計金融聯徵中心新增房貸資料顯示，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升至1,003萬元，正式跨入千萬房貸時代，且相較十年前足足增加逾350萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年疫情爆發後，台商回流挹注資金動能，加上市場低利環境推升購屋能力，投資與自住需求同步湧現。

她分析，2021~2024年房市再受科技產業擴廠題材發酵，新青安貸款資金助長買氣升溫，中南部房價快速走揚，又因建築成本攀升，使新案價格全面墊高，進一步推升平均房貸金額，形成2020年後房貸曲線斜率明顯加速走高的格局。