快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

中強光電首度入選「2026年標普全球永續年鑑」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中強光電首度入選「2026年標普全球永續年鑑」並勇奪「產業最佳進步獎」。圖為其總部。圖／中光電提供
中強光電首度入選「2026年標普全球永續年鑑」並勇奪「產業最佳進步獎」。圖為其總部。圖／中光電提供

中光電（5371）於2025年標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）中表現亮眼，以70分佳績首度入選《2026年標普全球永續年鑑》（S&P Global Sustainability Yearbook 2026）。同時，在「電子、設備及零組件產業」301家受評企業中，中強光電以成績較前一年大幅進步逾32%的卓越表現，榮獲「產業最佳進步獎」（Industry Mover）殊榮，充分展現公司在環境、社會與公司治理（ESG）三大面向的深厚實力與持續精進的永續競爭力。

標普全球（S&P Global）依據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）結果，每年自各產業中遴選永續表現領先的企業納入年鑑。2025年評比涵蓋全球59個產業、超過9,200家大型企業，最終僅848家企業入選《2026年標普全球永續年鑑》，台灣共79家企業入選。其中，中光電所屬之「電子、設備及零組件產業」，全球共301家企業受評，僅21家入選，入選率約7%。此外，「產業最佳進步獎」（Industry Mover）頒予各產業中成績較前一年度進步幅度最大的企業，全球僅49家企業獲此殊榮，台灣僅5家企業獲獎，更凸顯中強光電此次入選及獲獎的難能可貴。

中光電表示，公司在治理及經濟構面，以「上市上櫃公司治理實務守則」為核心運作準則，積極提升營運及財務資訊揭露之品質與透明度。公司除每三年委託外部獨立機構進行董事會績效評估外，每年亦辦理董事會、董事會成員及各功能性委員會之內部績效評估，強化治理效能與監督機制。另設置由董事長擔任主任委員之「永續委員會」，由財務長擔任執行代表，定期向董事會報告永續推動成果及每季溫室氣體執行情形，並提報年度重大主題及永續報告書供董事會核決，深化董事會對永續議題之決策與監督功能。

公司也制定董事會多元化政策，現任七名董事於性別、年齡、專業背景、技能及產業經歷等面向皆具高度多元性，展現包容且均衡的治理結構。在稅務管理方面，公司建構完善的稅務策略與治理制度，並定期公開揭露稅務報告，彰顯穩健風險管理與高度資訊透明。

展望未來，中強光電將持續攜手價值鏈夥伴精進永續治理，定期檢視策略與績效成果，推動各項永續行動持續升級，以更高標準自我期許，穩健邁向長期價值創造與永續共榮的新里程。

永續 董事長 中光電

延伸閱讀

台新新光金入選標普全球永續年鑑 三連霸銀行產業別全球 Top 1%

標普全球永續年鑑 中信金落實 SDGs 國際肯定

玉山金入選標普全球永續年鑑 評分成績歷年最佳

標普全球永續年鑑優等生出列 中華電深耕 ESG 四度入選

相關新聞

台股「飆馬」VS. 新台幣「馴馬」 關鍵因素曝

台股25日氣勢如虹，早盤大漲逾400點，指數首度站上「3萬5」整數關卡，改寫歷史新高紀錄。外資前一交易日大舉加碼627....

新台幣響應台股表現 勁揚1.21角 收在31.34元 創近兩個半月新高

台股一路上攻，新台幣匯價共同響應，今日在外資匯入下，勁揚1.21角，衝破31.4元大關，收在31.34元，成交量13.1...

去年前三季逾30歲青年購屋貸款首破千萬 較十年前多扛350萬元

根據台灣房屋集團統計金融聯徵中心新增房貸資料顯示，30至40歲購屋主力客群，2025年前三季平均房貸金額已攀升至1,00...

兆豐票券董座接替人選尚未決定 由總經理陳適毅暫代

隨著前兆豐票券董事長蕭玉美接任華南金控（2880）總座，兆豐票券董座一職也出現懸缺，據了解，由於接替人選仍尚未決定，因此...

勞保局公布欠繳保費 四家職業工會上榜

據勞保局統計截至2月23日，有四家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送...

瑞銀：今年黃金將觸及6,200美元 9月底前 Fed 有望降息兩次、每次1碼

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。