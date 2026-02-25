聽新聞
0:00 / 0:00
兆豐票券董座接替人選尚未決定 由總經理陳適毅暫代
隨著前兆豐票券董事長蕭玉美接任華南金控（2880）總座，兆豐票券董座一職也出現懸缺，據了解，由於接替人選仍尚未決定，因此先由現任兆豐票券總經理陳適毅暫代，兆豐票券今日也以重訊公告，董事會決議，董事長職務由董事兼總經理陳適毅暫代，並於即日起生效。
兆豐金控（2886）24日董事會通過對蕭玉美的董事解任案，由於新任董事尚未核派，依照慣例由現任兆豐票券總經理陳適毅暫代董座，一般預料，兆豐票券董事長正式人選將等待明朗後進一步敲定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。