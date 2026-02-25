兆豐票券董座接替人選尚未決定 由總經理陳適毅暫代

隨著前兆豐票券董事長蕭玉美接任華南金控（2880）總座，兆豐票券董座一職也出現懸缺，據了解，由於接替人選仍尚未決定，因此先由現任兆豐票券總經理陳適毅暫代，兆豐票券今日也以重訊公告，董事會決議，董事長職務由董事兼總經理陳適毅暫代，並於即日起生效。

兆豐金控（2886）24日董事會通過對蕭玉美的董事解任案，由於新任董事尚未核派，依照慣例由現任兆豐票券總經理陳適毅暫代董座，一般預料，兆豐票券董事長正式人選將等待明朗後進一步敲定。