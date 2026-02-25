2年期定期存單利率連9跌後回升 投標倍數3.07倍

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行25日標售2年期定期存單，新台幣250億元，本期定存單市場反應熱絡，投標情況踴躍。得標加權平均利率為1.249%，投標倍數維持在3倍以上。此次得標加權平均利率為連9個月下滑後的首度回升。

本次2年期定期存單發行總額為250億元，投標總額達768.5億元，投標倍數為3.07倍，顯示市場資金充沛，金融機構對中期天期資產配置需求穩定。最終得標總額為250億元，得標比例為32.53%。

市場人士分析，在當前資金環境仍屬寬鬆情況下，銀行體系資金水位偏高，加上2年期天期兼顧收益與流動性管理需求，吸引金融機構積極參與投標，使整體投標倍數在3倍以上水準。

