長照＋失能雙保障 全球人壽「鑫享照」三大特色一次看

台灣人口高齡化速度加快、失能人口攀升，長照需求孔急，不僅已是老年議題，年輕族群也可能因疾病或突發意外面臨照護需求。全球人壽為協助民眾及早規劃長照保障，推出《全球人壽鑫享照長期照顧終身健康保險》，以「長期照顧（或完全失能）一次給付＋長期照顧（或完全失能）月給付」的雙重保障，不僅提供保戶在照護初期的費用填補，同時也提供保戶在照護期間穩定且不間斷的經濟支持，協助國人提前做好長照準備。

據統計，未來十年失能人口約近百萬，失能者需要不間斷的照護時間，無論是身體、精神或行為等方面的變化，都可能讓家庭頓失依靠，必須仰賴外部支援，且長照所需資源往往是長期且昂貴的。全球人壽體認到國人對於「不間斷、高額度」經濟支援的迫切需求，重磅推出的《鑫享照》具備「長照＋完全失能雙重保障，擴大保障範圍」、「一次金給付保額12倍，協助應付初期重大花費」及「分期金按月給付保額1倍，長期照護不中斷」三大特色設計，守護長照與完全失能時不同階段的風險。

其實長照不是老了才需要，年輕族群也可能面臨照護風險。過去大眾多將長照視為高齡族群的需求，事實上，長期照顧需求可能源於意外事故、急性疾病或突發重症。保守來看臺灣失能人口平均照護時間達數年之久，且每月照護費用上萬元，若家庭成員不幸陷入需要長期照顧狀態時，恐對家庭財務造成不小的負擔。

全球人壽了解，當長照需求發生時，往往不是生活不便，而是家庭需同時承受沉重的照護負擔。《鑫享照》從長照風險與失能風險雙軌著手，若符合長照狀態後，於免責期間屆滿後仍生存，且持續符合長照狀態；或是診斷確定為完全失能後，即給付保額12倍的一次金，幫助家庭在最艱難的時刻，獲得資金支持，減輕壓力，讓生活能夠重新步上軌道。

且考量到長照情形通常為長期且不可逆的狀態，期間可能持續數年甚至10年以上，對家庭財務是一場「馬拉松」挑戰。《鑫享照》在分期金的給付年限還提供不同的選擇，投保時保戶可以依照自己的需求選擇10年或20年，確保長期照護資金穩定供應，避免因資金不足而中斷照護，讓家人能專注於陪伴與關懷，而不是擔心下一筆費用從哪裡來。

即相較以往僅著重單一給付方式，《鑫享照》採取「初期一次給付＋長期分期給付」的方式，在給付結構上更全面完善，旨在急迫需求與長期負擔並重，減輕家庭照護人力與經濟壓力，確保長期照護支援不間斷，讓保戶在財務規劃上更具彈性。

長照保障的關鍵不是「是否需要」，而是「何時需要」。全球人壽表示，長照需求往往來得突然，不分年齡，並非「老年人才會面臨」的議題；因此《鑫享照》產品設計以強化家庭照護韌性為核心，希望協助民眾提前規劃，在難以預期的關鍵時刻提供穩定與充分的保障。同時呼籲民眾可透過保險作為長照準備的重要工具，避免大額且長期的照護費用對家庭造成衝擊，守護生活尊嚴。