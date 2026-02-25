快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

青壯族群預存失智基金 南山人壽「幸福憶百」投保45歲以下占比逾五成

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
提早規畫失智基金，投保「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」45歲以下青壯族占逾5成。圖／南山人壽提供
提早規畫失智基金，投保「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」45歲以下青壯族占逾5成。圖／南山人壽提供

南山人壽2025年底推出市場上首張可給付輕度及中重度失智保險金的終身失智險「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」（以下簡稱為「幸福憶百」），開賣一個月已有逾兩千件投保，進一步分析投保數據發現，45歲以下青壯族群投保占比逾五成，分析應是台灣已步入超高齡社會，加上少子化趨勢，且高齡失智盛行率逐年提高，青壯年開始提早規畫將來照顧自己的失智基金。

據國際失智症協會（Alzheimer's Disease International，ADI）統計，全球已有超過5,500萬名失智症患者，估計到2050年將逾1.5億人，相當於每3秒就有1人罹患失智症，更有高達78%受訪者擔憂自己會罹患失智症。台灣則是每30分鐘增加1位失智症患者，據衛生福利部（下稱衛福部）推估，目前65歲以上失智症人口逾35萬人，而失智症總人口數到2031年將逾49萬人，2041年會逾69萬人，而台灣2025年新生兒人數10萬7,812人，已連續10年下降，人口則是連續兩年負成長，國發會預估2070年扶老比將接近1，即一位青壯年扶養一位高齡者。

失智症不僅僅是單純老化，據衛福部說明，部分因頭部受傷或遺傳，也可能造成青壯年的失智，30歲至64歲失智症盛行率為千分之一，推估台灣約有1.2萬人是年輕型失智症；至於高齡失智盛行率則是70到74歲為5.16%，85歲以上就提升到23.23%，發覺到失智的風險，及未來可能要自己照顧自己，青壯族群已開始強化自己的退休金、長照基金與失智基金。

依南山人壽「2025年永續健康白皮書」對各年齡層進行失智症擔憂程度之問卷調查結果（1分代表最不擔憂、10分代表最擔憂），其中最擔憂的是年輕世代（18到30歲）的6.89分，其次是中壯世代（31到50歲）的6.58分。這項擔憂也同樣展現在南山人壽失智險「幸福憶百」的投保數據上，45歲以下的保戶占比過半、高達52%。

南山人壽內部數據也顯示，投保「幸福憶百」的保戶平均投保年齡約43歲。據第一線的南山人壽業務夥伴觀察，45歲以下青壯年保戶，正值事業上升期，身體也相對健康，雖認為失智症不會立刻發生，但已開始擔憂失智症，部分保戶因為有家中長輩罹患失智症，擔心會有家族遺傳風險，衝擊家庭經濟，加上年輕時投保，保費也會相對便宜，因此加緊補足失智保障。

南山人壽也發現投保「幸福憶百」的保戶中，很多都已投保長照險，分析可能是因為會投保長照險的保戶，通常對長照風險已有基本概念，希望利用「幸福憶百」輕度及中重度失智保險金一次性給付，補強失智保障。此外，保單也有身故保險金及保險年齡達100歲且仍生存時給付的祝壽保險金，可作為家庭基本保障或資產傳承。

同時，為協助保戶建構完整的失智防護網，「幸福憶百」首度攜手南山人壽健康守護圈三大健康合作夥伴「科林助聽器」、「樂齡智造」、「WaCare」，凡於2026年6月30日（含）前投保「幸福憶百」前2萬名被保險人，可享有聽力與睡眠評估、失智預防遊戲、失智照護課程等三項服務，讓失智保障更加值。

失智症 保險金 南山人壽

延伸閱讀

哈佛最新研究揭咖啡和茶可降低失智風險？教授用8字箴言回應

花蓮第2座失智日照中心 慈濟樂健康耆老學園啟用

影／台大北護分院攜手跨界夥伴 以藝術翻轉失智印象

陶曉清書寫「興沖沖地活」創作抗癌、照顧失智夫

相關新聞

台股「飆馬」VS. 新台幣「馴馬」 關鍵因素曝

台股25日氣勢如虹，早盤大漲逾400點，指數首度站上「3萬5」整數關卡，改寫歷史新高紀錄。外資前一交易日大舉加碼627....

瑞銀：今年黃金將觸及6,200美元 9月底前 Fed 有望降息兩次、每次1碼

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一...

玉山金總經理預期下半年不確性升高

美國最高法院裁定關稅違憲，玉山金總經理陳茂欽分析，對等關稅或122條款直接影響玉山放款495億，占全行放款比例1.9%；...

產險保費 2026年預估增7%

產險公會昨（24）日舉行新春團拜。金管會保險局長王麗惠出席致詞時，提出今年三大施政重點，包括深化創新發展、推動綠色保險及...

華南金總座 蕭玉美接任

華南金控昨（24）日完成總經理交接，原總經理李耀卿退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團，歷任多項...

新開數位存款帳戶 探五年新低

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會昨（24）日公布統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。