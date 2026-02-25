青壯族群預存失智基金 南山人壽「幸福憶百」投保45歲以下占比逾五成

南山人壽2025年底推出市場上首張可給付輕度及中重度失智保險金的終身失智險「南山人壽幸福憶百健康終身保險（DMA）」（以下簡稱為「幸福憶百」），開賣一個月已有逾兩千件投保，進一步分析投保數據發現，45歲以下青壯族群投保占比逾五成，分析應是台灣已步入超高齡社會，加上少子化趨勢，且高齡失智盛行率逐年提高，青壯年開始提早規畫將來照顧自己的失智基金。

據國際失智症協會（Alzheimer's Disease International，ADI）統計，全球已有超過5,500萬名失智症患者，估計到2050年將逾1.5億人，相當於每3秒就有1人罹患失智症，更有高達78%受訪者擔憂自己會罹患失智症。台灣則是每30分鐘增加1位失智症患者，據衛生福利部（下稱衛福部）推估，目前65歲以上失智症人口逾35萬人，而失智症總人口數到2031年將逾49萬人，2041年會逾69萬人，而台灣2025年新生兒人數10萬7,812人，已連續10年下降，人口則是連續兩年負成長，國發會預估2070年扶老比將接近1，即一位青壯年扶養一位高齡者。

失智症不僅僅是單純老化，據衛福部說明，部分因頭部受傷或遺傳，也可能造成青壯年的失智，30歲至64歲失智症盛行率為千分之一，推估台灣約有1.2萬人是年輕型失智症；至於高齡失智盛行率則是70到74歲為5.16%，85歲以上就提升到23.23%，發覺到失智的風險，及未來可能要自己照顧自己，青壯族群已開始強化自己的退休金、長照基金與失智基金。

依南山人壽「2025年永續健康白皮書」對各年齡層進行失智症擔憂程度之問卷調查結果（1分代表最不擔憂、10分代表最擔憂），其中最擔憂的是年輕世代（18到30歲）的6.89分，其次是中壯世代（31到50歲）的6.58分。這項擔憂也同樣展現在南山人壽失智險「幸福憶百」的投保數據上，45歲以下的保戶占比過半、高達52%。

南山人壽內部數據也顯示，投保「幸福憶百」的保戶平均投保年齡約43歲。據第一線的南山人壽業務夥伴觀察，45歲以下青壯年保戶，正值事業上升期，身體也相對健康，雖認為失智症不會立刻發生，但已開始擔憂失智症，部分保戶因為有家中長輩罹患失智症，擔心會有家族遺傳風險，衝擊家庭經濟，加上年輕時投保，保費也會相對便宜，因此加緊補足失智保障。

南山人壽也發現投保「幸福憶百」的保戶中，很多都已投保長照險，分析可能是因為會投保長照險的保戶，通常對長照風險已有基本概念，希望利用「幸福憶百」輕度及中重度失智保險金一次性給付，補強失智保障。此外，保單也有身故保險金及保險年齡達100歲且仍生存時給付的祝壽保險金，可作為家庭基本保障或資產傳承。

同時，為協助保戶建構完整的失智防護網，「幸福憶百」首度攜手南山人壽健康守護圈三大健康合作夥伴「科林助聽器」、「樂齡智造」、「WaCare」，凡於2026年6月30日（含）前投保「幸福憶百」前2萬名被保險人，可享有聽力與睡眠評估、失智預防遊戲、失智照護課程等三項服務，讓失智保障更加值。